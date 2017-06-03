Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel, gözaltına alındı. Iğdır'da bulunan Yücel, havalimanında gözaltına alındı. Iğdır Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen İlker Yücel, ardından sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Kontrolden sonra tekrar Emniyete getirilen Yücel'in savcılığa sevkedilmesi bekleniyor. İlker Yücel'in Aydınlık gazetesi ve kendisi hakkında yürüyen bir dava nedeniyle gözaltına alındığı, davacı tarafın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Enerji Bakanı Berat Albayrak olduğu öğrenildi. Albayrak, Aydınlık'ın 4 Şubat 2014'te yayımladığı "Bakan ve AKP zenginleri için suç örgütü fezlekesi" başlıklı haber nedeniyle Yücel hakkında dava açmıştı. Twitter hesabından kısa br açıklama yapan İlker Yücel de "Berat Albayrak'ın Aydınlık'a hakaret eden tekzibini yayımlamadığımız için Iğdır'da gözaltına alındım" ifadelerini kullandı. Yücel tutuklandı. Tutuklanmasının ardından Yücel, "Tekzip yayımlanır ama Aydınlık'a hakaret eden tekzip yayımlanmaz. Milletimizin gerçeği öğrenme hakkını savunmakta ısrar ettik. Tutuklandım." ifadelerini kullandı.

Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel, Iğdır'da gözaltına alındı. Yücel tutuklandı.

Berat Albayrak'ın Aydınlık'a hakaret eden tekzibini yayımlamadığımız için Iğdır'da gözaltına alındım.

— M. İlker Yücel (@milkeryucel) 3 Haziran 2017

İlker Yücel tutuklandı. Tutuklanmasının ardından İlker Yücel,ifadelerini kullandı."Söz konusu haberle ilgili Berat Albayrak tarafından hazırlanan, yayın çizgimize ve gerçeğe aykırı olan tekzip metnini, halkın gerçeği öğrenme hakkına bağlılığımızdan dolayı yayımlamama kararı verdik. Bu gerekçe gösterilerek önce 100 bin TL para cezası verildi ve ardından Yücel, tutuklanarak cezaevine gönderilmek üzere bugün gözaltına alındı. Kısa süre içinde cezanın ödenmesi durumunda Yücel serbest kalacaktır. Yargıda FETÖ egemenliğinin olduğu dönemde aleyhimize verilen bu kararlar kabul edilemez. O gün doğru olan yayımlamama kararımız bugün de doğrudur. "Yücel'in gözaltına alınması ile ilgili Aydınlık Genel Müdürü Tunç Akkoç açıklama yaptı.Aydınlık her zaman gerçekleri yazdı, toplumsal vicdanın sesi oldu. Bu cezalar Aydınlıkçılara tesir etmez. Genel Yayın Yönetmenimiz İlker Yücel’in maruz kaldığı bu muameleyi de kınıyorum. Günler çuvala mı girdi ki, Cumartesi günü böyle bir uygulama yapılıyor. Vatandaşlarımızı Aydınlık Gazetesiyle dayanışma içinde olmaya davet ediyoruz.0545 206 13 26 / 0532 206 41 74Türkiye Gazeteciler Sendikası, Yücel'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,denildi.Aydınlık gazetesi yazarı Rıza Zelyut da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.CHP İstanbul Milletvekil Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından Yücel'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.diye yazan Yarkadaş,şeklinde paylaşım yaptı.