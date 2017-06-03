Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel, Iğdır'da gözaltına alındı. Yücel tutuklandı.
Berat Albayrak'ın Aydınlık'a hakaret eden tekzibini yayımlamadığımız için Iğdır'da gözaltına alındım.
— M. İlker Yücel (@milkeryucel) 3 Haziran 2017
TUTUKLANDI
İlker Yücel tutuklandı. Tutuklanmasının ardından İlker Yücel, "Tekzip yayımlanır ama Aydınlık'a hakaret eden tekzip yayımlanmaz. Milletimizin gerçeği öğrenme hakkını savunmakta ısrar ettik. Tutuklandım." ifadelerini kullandı.
YÜCEL'İN AVUKATI: 100 BİN TL ÖDENMESİ GEREKİYOR
İlker Yücel'in avukatı Mehmet Nuri Aytekin, konuyla ilgili şunları söyledi:
"Söz konusu haberle ilgili Berat Albayrak tarafından hazırlanan, yayın çizgimize ve gerçeğe aykırı olan tekzip metnini, halkın gerçeği öğrenme hakkına bağlılığımızdan dolayı yayımlamama kararı verdik. Bu gerekçe gösterilerek önce 100 bin TL para cezası verildi ve ardından Yücel, tutuklanarak cezaevine gönderilmek üzere bugün gözaltına alındı. Kısa süre içinde cezanın ödenmesi durumunda Yücel serbest kalacaktır. Yargıda FETÖ egemenliğinin olduğu dönemde aleyhimize verilen bu kararlar kabul edilemez. O gün doğru olan yayımlamama kararımız bugün de doğrudur. "
AYDINLIK'TAN TÜRKİYE'YE ÇAĞRI
Yücel'in gözaltına alınması ile ilgili Aydınlık Genel Müdürü Tunç Akkoç açıklama yaptı.
Tüm yurttaşları Aydınlık ile dayanışmaya çağıran Akkoç şunları söyledi:
Aydınlık her zaman gerçekleri yazdı, toplumsal vicdanın sesi oldu. Bu cezalar Aydınlıkçılara tesir etmez. Genel Yayın Yönetmenimiz İlker Yücel’in maruz kaldığı bu muameleyi de kınıyorum. Günler çuvala mı girdi ki, Cumartesi günü böyle bir uygulama yapılıyor. Vatandaşlarımızı Aydınlık Gazetesiyle dayanışma içinde olmaya davet ediyoruz.
Destek için iletişim: 0545 206 13 26 / 0532 206 41 74
TGS'DEN TEPKİ
Türkiye Gazeteciler Sendikası, Yücel'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.
Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aydınlık GYY @milkeryucel Bakan Albayrak'ın şikâyetiyle gözaltına alındı. Derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. #GazetecilikSuçDeğildir" denildi.
RIZA ZELYUT: EY SAVCI ONU BIRAK DA TERÖRİSTE BAK
Aydınlık gazetesi yazarı Rıza Zelyut da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk milletinin yiğit oğlu gerçek gazeteci İlker Yücel gözaltına alınmış. Ey savcı! Yapacağın başka iş yok mu? Onu bırak da teröriste bak..." ifadelerini kullandı.
CHP'DEN TEPKİ
CHP İstanbul Milletvekil Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından Yücel'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.
"Bu gözaltı kabul edilemez" diye yazan Yarkadaş, "@AydinlikGazete Yayın Yönetmeni @milkeryucel derhal serbest bırakılmalıdır. Bu gözaltı kabul edilemez!" şeklinde paylaşım yaptı.
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