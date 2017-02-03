Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik: ‘Evet’ cephesi darmaduman

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, Meclis'in yetkilerini elinden alan ve "denetimsiz başkanlık sistemi" öngören anayasa değişikliği teklifinin Meclis'te 339 oyla kabul edilmesiyle "evet" cephesinin "bu iş bitti" havasında olduğunu belirtti. Aradan geçen 10 gün durumun öyle olmadığını gösterdiğini yazan Özçelik, "Teklif Genel Kuruldan geçti. Ama Meclis Başkanlığından geçip Saray’a bir türlü ulaşamadı. Bu yazıyı kaleme alırken hala Meclis başkanlığında bekliyordu. Bugün gönderileceği açıklandı. Bekliyoruz. Gecikmenin nedeni konusunda rivayet çok. “Halk oylaması tarihi ayarlanıyor” dense de asıl neden başka gibi. AKP’lilerin dost sohbetlerinde “Biraz sıkıntı var” dediği ifade ediliyor." ifadelerini kullandı.

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, Meclis'in yetkilerini elinden alan ve "denetimsiz başkanlık sistemi" öngören anayasa değişikliği teklifinin Meclis'te 339 oyla kabul edilmesiyle "evet" cephesinin "bu iş bitti" havasında olduğunu belirtti.



Aradan geçen 10 gün durumun öyle olmadığını gösterdiğini yazan Özçelik, "Teklif Genel Kuruldan geçti. Ama Meclis Başkanlığından geçip Saray’a bir türlü ulaşamadı. Bu yazıyı kaleme alırken hala Meclis başkanlığında bekliyordu. Bugün gönderileceği açıklandı. Bekliyoruz. Gecikmenin nedeni konusunda rivayet çok. “Halk oylaması tarihi ayarlanıyor” dense de asıl neden başka gibi. AKP’lilerin dost sohbetlerinde “Biraz sıkıntı var” dediği ifade ediliyor." ifadelerini kullandı.



Özçelik'in yazısı şu şekilde:



Meclis’in yetkilerini elinden alan ve “Denetimsiz Başkanlık Sistemi” öngören anayasa değişikliği Meclis Genel Kurulunda 339 oyla kabul edilince “Evet” cephesi, “Bu iş bitti” havasındaydı.



Ancak aradan geçen 10 gün durumun öyle olmadığını gösterdi.



“Acelemiz var” denilmişti. Milletvekillerinin konuşmasına bile izin verilmemişti. Sırf bu nedenle milletvekilleri birbirine girmişti. Kadın milletvekilleri saç saça baş başa kavga etmişti.



SIKINTI VAR



Teklif Genel Kuruldan geçti. Ama Meclis Başkanlığından geçip Saray’a bir türlü ulaşamadı. Bu yazıyı kaleme alırken hala Meclis başkanlığında bekliyordu. Bugün gönderileceği açıklandı. Bekliyoruz.



Gecikmenin nedeni konusunda rivayet çok. “Halk oylaması tarihi ayarlanıyor” dense de asıl neden başka gibi. AKP’lilerin dost sohbetlerinde “Biraz sıkıntı var” dediği ifade ediliyor.



Yaptırılan anketler, AKP ve MHP içindeki kırılma, moralleri bozmuş. Kararsız seçmenin “Hayır”a yönelmesi gerilim yaratmış.



BAŞBAKANIN AÇIKLAMALARI



Yaşanan sıkıntı “Evet”cilerin açıklamalarına da yansıdı. AKP, yapılacak değişiklikle “Meclis’in güçleneceğini” savunmuştu. Kampanyanın sloganlarından biri “Güçlü Meclis”ti. Başbakan Binali Yıldırım grup toplantısında da aynı vurguyu yapmıştı.



Ancak önceki gün, “Yılın Sivil Toplum Farkındalık Ödülleri Töreni”nde tam tersini söyledi. Anadolu Ajansının haberine göre, “Bir yandan güçlü parlamenter sistem var, bir yandan halkın doğrudan seçtiği Cumhurbaşkanı. Olmaz” dedi.



Yapılacak değişiklikle “Güçlü Meclis” olmayacağını ilan etti.



Başbakan Yıldırım’ın bu açıklaması siyasi kulislerde, “Sıkıntının işareti, kontrolü kaybediyorlar” şeklinde yorumlandı.



MHP’Lİ CUMHURBAŞKANI



“Evet”çilerin MHP kanadında durum daha vahim. Parti ikiye bölünmüş durumda. Bahçeli ve ekibi “Evet”i savunmakta zorlanırken, kampanya konusunda sessizler. Ama muhalifler 81 ilde “hayır” kampanyası yürütmekte kararlı.



MHP’nin durumu AKP’nin de sıkıntısı. MHP’den umutlar giderek azalıyor. MHP kulislerinde, Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin’in “Yeni sistemle MHP Cumhurbaşkanı çıkaracak” açıklaması konuşuluyor.



MHP’liler birbirine, “Sayın Cumhurbaşkanım” diye takılıyor. “Çaresizlik çıkışı” olarak değerlendiriliyor.



YANDAŞLAR DA BİRBİRİNE GİRDİ



Sıkıntı yandaş medyaya da yansıdı. Merkez medyaya yerleştirilen isimler, doğrudan yandaş medyada yazanlar birbirine girmiş durumda. Şimdiden “Araba devrildikten sonra yol gösteren çok olur” havası var.



Ahmet Taşgetiren gibi isimler “Doğrucu Davut” tavrını sürdürüyor. “Evet” oylarındaki kritik duruma vurgu yapıyorlar. Erdoğan’ı uyarıyorlar. Sahaya inmesinin ters tepebileceğine işaret ediyorlar. 7 Haziran seçimlerini hatırlatıyorlar.



Yeni Şafak’tan Hayrettin Karaman gibileri ise yandaş kalemlere, “Kamuoyu önünde kavga etmeyin” çağrısı yapıyor.



GÜCE TAPANLAR SANCILI



FETÖ güçlüyken FETÖ’cü, şimdi “Reisci” olan kesimin durumu da aynı.



Açıktan tavır almasalar da yeni duruma hazırlık yaptıkları izlenimi var. Hele özel sohbetlerde söylediklerini bir duysanız. Dilleri çözülmeye başlamış. Sonucu tam kestirebilseler, gerçek yüzlerini AKP de görecek.



Şimdilik beklemedeler. Dün Bank Asya’dan gelen krediler, bugün havuzdan ödenen paralar, yarın bir başkası. Onlar için durum değişmiyor. Gelen ağam, giden paşam!



PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK “HAYIR”CILARDA



Ankara kulislerine yansıyan bilgilere göre, “Evet” cephesi darmadağın. Başbakan Binali Yıldırım “Biz daha topa girmedik” dese de takımda sıkıntı büyük..



Bütün umutlar Erdoğan’da. Ama Taşgetiren’in dediği gibi Erdoğan’ın sahaya inmesi “Evet”e mi, “Hayır”a mı yarayacak belli değil.



Halkoylaması için yapılan toplantıların saatlerce sürmesi de bundan.



Siyasi kulislerde son durum şu:



“Psikolojik üstünlük ‘Hayır’cılarda”



Bakalım önümüzdeki günler ne gösterecek..!



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