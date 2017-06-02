İsmet Özçelik'in Aydınlık gazetesindeki yazısı şöyle:
FETÖ soruşturmaları ilerledikçe kurumlardaki FETÖ kavgaları da arttı. Emniyetteki FETÖ arşivinin açığa çıkması, diğer kurumlarda telaşa yol açtı. Halen görevde olanların eski defterleri karıştırılmaya başlandı.
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez tartışılıyor. Geçmişte Fethullah Gülen’e övgüler düzdüğü iddia ediliyor. Gülen’e hediye ettiği kitaba yazdıkları konuşuluyor. Görmez iddiaları yalanlasa da iddiaların doğru olduğunda ısrar edenler bulunuyor.
YAKILACAK FOTOĞRAFLAR
Diğer kurumlarda da kıpırdanma var. Kulağımız gelen duyumlara göre siyasette ve bürokraside eski defterler karıştırılmaya başlandı. Bir zamanlar ikbal için servis edilen fotoğraflar, şimdi başa dert oldu.
AKP’li Burhan Kuzu yıllardır Meclis Başkanlığı veya bakanlık bekliyor. Şimdi hükümette değişiklik gündemde. Tam bu sırada Fethullah Gülen’le aynı masadaki fotoğrafı servis edildi. Çok bozulduğu, küplere bindiği konuşuluyor.
Benzer fotoğraflar bürokraside de revaçta. Bazı FETÖ’cüler kendilerini garanti altına almak için üst düzeydekileri fotoğrafla tehdit ederken, bazılarının da kendilerine yer açmak için fotoğraf servisi yaptığı ifade ediliyor.
PENSİLVANYA ARŞİVİ
Bu arada, Pensilvanya’daki fotoğraf arşivinin de devreye sokulduğu vurgulanıyor. “Ya bize sahip çıkarsınız, ya da sizi yakarız” şantajından söz ediliyor.
Geçmişte FETÖ ile iş tutanlar iki arada bir derede kalmış vaziyette. Pensilvanya ile iktidar arasında sıkışmış durumdalar. Şantaja boyun eğseler hapse girmek de var. Eğmeseler geçmişleri başlarına dert. FETÖ’deki çözülme de endişelendiriyor.
“Ya bizim de kaydımız çıkarsa” korkusunun giderek büyüdüğü konuşuluyor.
Bunların kim olduğu şu anda sır. Ama bu işler konuşulmaya başlandı mı arkası gelir. Gizliliğin öğrenilmesi, o işi gizli olmaktan çıkarır.
YAZIN YENEN HURMALAR
İşler karışıyor. Gerilim giderek yükseliyor. Yakında birçok siyasi ve bürokrat birbirine girerse sürpriz olmayacak.
Halkın deyişiyle, “Yazın yediğin hurmalar, kışın g…nü tırmalar” durumu yaşanıyor.
AYRICALIKLI FETÖ’CÜLER
Bu arada, FETÖ’cüler arasında ayrıcalık yapılmasına tepkiler artıyor. AKP içinden de itirazlar yükseliyor. Tepkiler arttıkça AKP yönetimi sıkışıyor. Dayanması giderek zorlaşıyor. Bir süre sonra adım atması kaçınılmaz hale gelecek gibi!
Reşat Petek gibileri ile FETÖ mücadelesinin olmayacağı artık daha yüksek sesle ifade ediliyor. Bakanlar Kurulunda beklenen değişiklik olmazsa, bürokrasideki üst düzey FETÖ’cüler temizlenmezse, itirazların daha da artacağı açıkça görülüyor.
YANDAŞLAR ARASI KAVGA
Yandaşlar arasındaki tartışma da sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Benim adıma sözcüm dışında kimse konuşamaz” uyarısı sonrası ortalık biraz sakinlese de sessizliğin “geçici” olduğu vurgulanıyor.
Barış için araya girenler, “Bu kavga bitmez” değerlendirmesi yapıyor.
YA ERDOĞAN YÜZDE 49’DA KALIRSA!
Yandaş medyada üst düzey görevlerde bulunmuş, yeni yandaşların “üstad” dediği bir isme gelişmeleri sordum.
“Bu durum ne zaman ortaya çıktı? Halk oylamasında riskin doğmasıyla birlikte. Bu arkadaşların çoğu kuvvete tapar. Her dönemin gazeteciler vardı. Bunlar da bu dönemin gazetecileri. Entelektüel birikimleri çok zayıf olduğu için kavga da seviyesiz yapılıyor” dedi.
Sonra da ilave etti:
“Şimdi bunlar oluyorsa gerisini siz düşünün. Reis yüzde 49’da kalırsa neler olacağını tahmin edin. Umarım Reis her şeyi görüyordur. İşler bu ekiple gitmez. Zorlarsa kendi kaybeder.”
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