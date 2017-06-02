Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik bugünkü köşesinde FETÖ ile mücadelede gelinen noktayı yazdı. Özçelik yazısında, "İşler karışıyor. Gerilim giderek yükseliyor. Yakında birçok siyasi ve bürokrat birbirine girerse sürpriz olmayacak" dedi.

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