Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar, 'Kadir Topbaş'ı tutuklanmaktan kurtaran isim' başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar, 'Kadir Topbaş'ı tutuklanmaktan kurtaran isim' başlıklı bir yazı kaleme aldı.



Yazısında "Erdoğan’ın dinlediği tek isim olan TBMM Başkanı Kahraman, geleceğin planlaması adına Cumhurbaşkanını tutuklamanın olmaması için ikna etmiş." ifadelerine yer veren Önkibar şunları ifade etti:



Haber kaynağım, “Bunu sizden başkası yazamaz” diyerek şu bilgileri aktardı...



Dinlediğime göre Tayyip Erdoğan, Kadir Topbaş’ın çocuklarının vesile olduğu Pensilvanya ile ilişkilerinden eminmiş!



Dolayısı ile geçtiğmiz aylar kalemini kırmışmış!



Kadir Topbaş tam tutuklanmak üzereyken AKP kurmayları harekete geçmiş!



Böyle bir tutuklamanın partiyi olumsuz etkileyeceğini ifade etmişler.



Tayyip Erdoğan hiçbirini takmamış!



Son olarak İsmail Kahraman aracı yapılmış.



Erdoğan’ın dinlediği tek isim olan TBMM Başkanı Kahraman, geleceğin planlaması adına Cumhurbaşkanını tutuklamanın olmaması için ikna etmiş.



İsmail Kahraman bu görüşmenin ardından Kadir Topbaş’a gidip şunu söylemiş:



- “Tutuklanmayacaksın ancak mahalli genel seçime bir yıl kala sağlık sebeplerini bahane ederek istifa edeceksin. Bunun için şimdi bana tarihsiz bir istifa dilekçesini ellerinle yaz ve ver.”



Kadir Topbaş bu talebi tereddüt etmeksizin kabul etmiş ve tarihsiz istifa dilekçesini TBMM Başkanına vermiş.



Peki hedeflenen ne midir?



Düşünülen Kadir Topbaş’ın istifası sonrası Başkanlık koltuğuna halen Büyükşehir Belediye Başkan vekili olan Göksel Gümüşdağ’ın oturtulacağı...



Bu şekilde Gümüşdağ’ın seçim öncesi bütün İstanbul ve kamuoyu tarafından tanınması sağlanacak ve seçimde aday yapılacak ki bunun benzer örneği Ali Müfit Gürtuna’dır.



Gelelim Göksel Gümüşdağ’ın kim olduğuna?



Hayır, halen sadece Kulüpler Birliği veya Başakşehirspor’un Başkanı değil, daha önemli bir özelliği var.



O da Emine Erdoğan’ın öz yeğeni yani abisinin kızı ile evli olması...



İddialara göre Tayyip Bey İstanbul’u aileden birine teslim etmek istiyormuş...



Kuşkusuz bunlar ıspatı mümkün olmayan soyut kulis spekülasyonlarıdır ancak siyasi kulis yazarı olarak dinlediklerimi iddia kabilinde olsa da paylaşmak istedim...



Kadir Topbaş ve kim olursa bu iddialara karşı cevap hakları baki ve sütunumuz açıktır...



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