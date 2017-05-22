Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik şunları belirtti:
AKP olağanüstü kongresi dün gerçekleştirildi. Kongrenin görkemli ve kalabalık olması için özel gayret gösterildi. Masraftan hiç çekinilmedi.
Aydınlık kongreye davetli değildi. O nedenle kongre salonuna giremedim. Ama yine de oradaydım. Salon dışında Anadolu’dan gelenlerle uzun uzun sohbet ettim. Kongreden beklentilerini öğrenmeye çalıştım.
Gazeteci olduğumu öğrenince benden çok onlar sordu. Türkiye’nin nereye gittiğini öğrenmeye gayret ediyorlardı.
FARKINDA DEĞİLLER
Yapılan anayasa değişikliği konusunda pek bilgileri yok. Erdoğan’ın durumunu tartışıyorlar. Hem Cumhurbaşkanlığı hem de AKP genel başkanlığının nasıl olacağını kestiremiyorlar. Aralarında fanatikler olsa da kafaları karışık.
SELFİCİLER
Dışarıda bekleyenler, Erdoğan’ın salona girişiyle birlikte ayrılmaya başladı. Arkalarına kongre salonunu alıp, fotoğraf çekip gidiyorlardı. Etraftan “selficiler” diye laf atanlar olsa da aldıran yoktu.
Kongreye katılmışlardı. İspatı da fotoğraftı. Fotoğrafı sosyal medyada paylaşınca görevlerini tamamlamış olarak uzaklaşıyorlardı.
ESKİ DİSİPLİN YOK
Eski kongreleri hatırlıyorum. AKP’de disiplin epeyce kaybolmuş. Kongre kalabalıktı. Ama partiye destekten çok belediyede, kamuda işini halletme, çocuğunu, kendini işe sokma, ... gibi çabaların öne çıktığı açıktı.
Salon dışında dev çadırlar kurulmuş, içine dev ekranlar konmuştu. Canlı yayın yapılıyordu. Kamyonlarla getirilen kumanyalar dağıtılmaya başlanır başlanmaz herkes kürsüde konuşulanları dinlemeyi bırakıp kumanyanın peşine düştü.
HEM MUTLULAR HEM ENDİŞELİLER
Kuruluşundan beri AKP’ye emeği geçmiş isimlerle kongreyi tartıştık. Hem mutlular, hem endişeliler.
Yeni bir döneme girildiğini, reklamlara aldanılmaması gerektiğini ifade ettiler. Hep yüzde 50+1 vurgusu yaptılar. İşin eskisi gibi kolay olmadığını söylediler. Dış politikadaki ve ekonomideki sıkışmışlığa dikkat çektiler.
Yolun sonunun görülmediğini ima ettiler.
YENİ PARTİ ÇIKAR MI?
AKP’lilere “AKP doğurur mu?” diye sordum. Hemen “hayır” demediler. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kongre öncesi tavrını hatırlattılar. Parti içinde FETÖ ile ilişkili olanlara fazla ses çıkarmamasına işaret ettiler. Bu işi gerilim yaratmadan çözmeye çalıştığını bildirdiler.
Abdullah Gül’e kurye ile kongre davetiyesi gönderilmesini gündeme getirdiler.
“Cumhurbaşkanımız AKP’den yeni parti çıkmasını önlemeye çalışıyor. Kongrenin görkemli yapılması da ondan. Yeni parti kurmak isteyenlere ‘boşuna heveslenmeyin, AKP’den parça koparamazsınız’ mesajı veriyor. Son günlerdeki ‘Partiye sırtını dönen iflah olmaz’ vurgusu da aynı kaygıdan” dediler.
SANCI GERÇEK
Abdullah Gül için, “Korkaktır, başarı altın tepside önüne sunulmazsa harekete geçmez. Ama partide ciddi sancılar olduğu da bir gerçek. Bu sancının doğum sancısı olup olmadığı önümüzdeki günlerde görülecek” ifadelerini kullandılar.
AKP’lileri dinleyince 2014 cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Ankara’da çok sayıda dar “özel” toplantı düzenleyen, Beyaz Saray ve Pentegon’da danışmanlık yapmış Amerikalıyı anımsadım. O toplantılara katılan bir tanıdığım anlatmıştı. Amerikalıya Abdullah Gül’le ilgili bir soru yöneltilmiş. O da “Liderlik gösteremedi” yanıtını vermişti.
DEMOKRASİ, İSTİKRAR
Kongre süresince haber kanallarında canlı yayın yapıldı. AKP kurmayları peş peşe “demokrasi ve istikrar” vurgusu yaptı. Kürsüye çıkan Başbakan Binali Yıldırım ve Erdoğan da aynı konuya değindi.
OHAL altında, “demokrasi ve istikrar” vurgusu anlamlıydı. Halkın “demokrasi ve istikrar” konusundaki hassasiyeti karşılanmaya çalışılıyordu. Tam anlamıyla “dil çürük dişe gider” durumu vardı.
Türkiye’de sistem değişikliğine yol açan halk-oylaması şaibeli. Ekonomik kriz bütün ağırlığınca hissediliyor. Soğuk suya atılan kurbağanın haşlanması durumu yaşanıyor. Önümüzdeki dönemin bugünkünden daha iyi olacağına inananların sayısı çok az. Buna AKP’liler de dahil!
NOT: AKP yönetimindeki değişikliği ayrıca ele alacağım.
ulusalkanal.com.tr
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