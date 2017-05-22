Aydınlık gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, AKP'deki yeni parti endişesini yazdı. Yazısında dün gerçekleştirilen olağanüstü kongreye de değinen Özçelik, "AKP’lilere 'AKP doğurur mu?' diye sordum. Hemen 'hayır' demediler." ifadelerini kullandı.

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