Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, FETÖ'cülerin sinsi planını yazdı. Özçelik, yazısında, duruşmaların başlamasıyla birlikte sanıkların ifadelerini değiştirdiklerini de gözlendiğini yazdı. Daha önce verdikleri ifadeleri reddettiğini ifade eden Aydınlık gazetesi yazarı, "Görevde olan komuta kademesini darbenin içine çekme taktiğine yöneldiler" diye yazdı.

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