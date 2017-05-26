Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik şunları ifade etti:
ABD/FETÖ darbe girişimi ile ilgili davaların duruşmaları başladı. Sanıklar kendilerini savunuyorlar. En dikkat çekici davalardan biri Sincan’da görülüyor. 15 Temmuz’da Genelkurmay Karargahında yaşananlarla ilgili dava. Sanıkların içinde darbe girişiminin asları var. Aralarında Orgeneral Akın Öztürk, Korgeneral İlhan Talu, Tümgeneral Mehmet Dişli, Tuğgeneral Mehmet Partigöç, Tuğgeneral Hakan Evrim, Tuğgeneral Semih Terzi, Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, … gibi isimlerin de bulunduğu 26’sı general, 221 sanık hakim karşısında.
YENİ TAKTİKLERİ
Duruşmaların başlaması ile birlikte sanıkların ifadelerini değiştirdikleri de gözlendi. Daha önce verdikleri ifadeleri reddettiler. Görevde olan komuta kademesini darbenin içine çekme taktiğine yöneldiler.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulisi Akar ve dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in hedef alınması dikkat çekti. Her şey Yaşar Güler’in ölen Emir Subayı Binbaşı Mehmet Akkurt’un üzerine yıkılmaya çalışılıyor.
“İnanmazsanız rahmetliye sorun” havası var.
Dün de görevde olan Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı hedef alındı. Arkasının geleceği anlaşılıyor.
İnce bir hesap yapıldığı çok belli!
MERKEZİ KARAR
Duruşmayı takip eden gazeteci ve avukatlarla da görüştüm. Gözlemleri benzer. Özetle şöyle:
“Darbe ile suçlanan isimler merkezi bir karar almış gibiler. İfadeler benzer ve aynı hedefe yönelik. Mevcut komuta kademesini suçlayarak ortalığı karıştırma ve paçayı kurtarma planı içindeler. HTS kayıtlarıyla ispatlı konuşmalarını bile inkar ediyorlar.”
YANLIŞLARIN İSTİSMARI
“15 Temmuz sonrası hukuka aykırı birçok iş yapıldı. Sanıklar şimdi bunları istismar ederek yol almaya çalışıyorlar. Hukuk dışı uygulamaları savunmalarının ana dayanağı haline getirme gayretindeler. İddianamedeki özensizlikleri tepe tepe kullanıyorlar.”
KONTROLLÜ DARBE
“Kontrollü darbe’ iddiaları destekleniyor. Bu tezi kuvvetlendirecek ifadeler veriliyor. İçerdekilerin ‘davayı bu noktaya sürükleyin’ talimatıyla hareket ettiği çok açık. İşi içinden çıkılmaz hale getirip 3-5 yıl sonrasına göre hesap yapıldığı anlaşılıyor. Özensiz yürütülen FETÖ soruşturmalarını ve Sincan’da yapılan yargılama öncesinde yaşananları kullanma peşindeler.”
BU DAHA BAŞLANGIÇ
“Salonda dikkat çeken bir nokta da sanıklar arasındaki ciddi ayrılık. Şu anda ifade verenler Yurtta Sulh Konseyi üyeleri. Alt rütbelilerin onlarla birlikte olmadığı hissediliyor. Salondaki tartışmalara gösterilen tepkiler de bu yönde. Alt rütbedeki askerler konuşmaya başlayınca iş daha da netleşecek gibi.”
FETÖ KURTARABİLİR Mİ?
Anlatılanlar böyle. FETÖ yine sinsi planlar peşinde. Ama kurtuluşları çok zor. Bütün kanıtlar ortada.
İlk başlarda bazı hataların yapılması normal. Şimdi hemen yapılması gereken, suçlularla suçsuzların bir an önce ayrılması.
Bu konuda hızlı davranılırsa hem “mağdur” edebiyatı biter, hem de yargılamalar hızla tamamlanır.
Davayı izleyenlerin görüşü net: “Atılacak doğru adımlar ABD/FETÖ darbe girişimi ile ilgili itirafları da beraberinde getirecek.”
SİYASİ AYAK
Artık FETÖ’nün “siyasi ayağı”nın üzerine gidilmesi zorunlu. Darbe girişimi başarılı olsaydı, bakan yapılacak, üst düzey görevlere atanacak siyasiler ortaya çıkarılırsa arkası çorap söküğü gibi gelecek.
İş döne döne darbe girişiminin ve FETÖ’nün “siyasi ayağı”na geliyor.
Kamuoyundaki kuşkuları gidermek için de bu şart!
Kaçış yok!
ulusalkanal.com.tr
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