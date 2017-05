Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar, 'Eyvah-eyvah' başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yazısında, "Yazımın sonunda vereceğim hükmü baştan belirteyim, çok üzgünüm ama uçuruma dolu dizginiz!" ifadelerine yer veren Önkibar, 'Niçin mi?' sorusunu da cevapladı.

Yazımın sonunda vereceğim hükmü baştan belirteyim, çok üzgünüm ama uçuruma dolu dizginiz!Niçin mi?Ülkeyi yönetenlerin önceliği Türkiye değil, kendi gelecekleri de ondan!Öyle olmasaydı damat Kavurmacı’nın tahliye edilmesine en üst perdeden itiraz edilip tepki konurdu ki bu yapılmadığı için FETÖ ile mücadele artık inandırıcılığını yitiriyor.Aynı şekilde FETÖ’nün siyasi ayağı yoktur demek amacın üzüm yemek olmadığının kanıtı gibidir.İlaveten FETÖ ihaneti olayını yaşayan bir siyasi heyetin diğer İslamcı cemaatleri tehdit görmemesi ve onları devlette istihdam etmeye devam etmesi bir başka garabet!Sorun sadece FETÖ ve diğer cemaatler değil, ülkede her konuda çöküş yaşanıyor ki işte Suriye olayı ortada!Sultan ve Halife olma saplantısı ile Suriye’ye ilan edilen cihadın faturası malumdur.Durduk yerde IŞİD ile beraber Suriye Kürdistan’ı ve PYD diye bir örgüt yaratıldı.Yüz binlerce Müslümanın kanına girilip 3 milyon Suriyeli kaçkına mülteci diye kucak açıldı ki sadece bu bile Türkiye’nin yarınına büyük tehdit.Suriye yanlışının maddi faturası ise toplamda 60 milyar doların üstünde.Keza K.Irak ‘Kürdistan’ı sırf yandaş müteahhitler ihale alsın ve petrol kaçakçıları kazansın diye bizzat Türkiye tarafından inşa edildi ki Barzanistan bağımsızlık için gün sayıyor.Aynı şekilde Lozan’a göre Türkiye’ye ait olan 18 ada Yunan tarafından işgal edildi, ne hükümet ne Saray konuyu ağzına bile alamıyor.Yine dün Cennet-i Ala diye sundukları AB’ı şimdi utanmadan cehennem çukuru diye servis edebiliyorlar.Kısacası Türkiye’nin dünya’da Bayrampaşa kadar nüfusu olmayan Katar Emiri’nden başka tek bir dostu yok zira düşünün sırf İhvancılık adına Mısır gibi bir büyük ülke ile ilişkilerimiz sıfırlandı.Dışarıda ki tablo facia iken içerisi mi?Üzgünüm dışarıdan kötü !80 milyon sadece etnik ve mezhep temelinde değil , aynı zamanda inanç ekseninde bölündü.Türkiye’nin yarısı, ülkeye yönetenlere öyle böyle değil ciddi hasım!Türkleri millet yapan değerlere nerede ise 15 yıldır her gün yapılan malum saldırılar kopuşa zemin yaratmış durumda!Sosyal ve siyasi çöküşe paralel olarak ekonomide çanlar çalıyor.AKP iktidarı 15 yılda sadece 80 yılda yapılan iç ve dış borçlanmanın iki katını yapmadı ,aynı zamanda özelleştirme maskesi ile ülkenin bütün değerlerini peşkeş çekti ki bugün Türkiye maalesef ekonominin her alanında duvara dayanmış ve adeta yeni bir Duyun-u Umumiye sürecine girmiş gibidir.Amacım felaket tellallığı değil, kamuoyunu uyarmaktır zira gidişat faciayı çağrıştırıyor.Öyle çünkü Türkiye’de bir türlü alternatif bir muhalefet yaratılamadığından uçurumun kenarında gezinmemize rağmen bu hususu dillendiren bile yoktur.Bataklığa saplandıklarını gören iktidar mensuplarının önceliği ise kendilerini kurtarmaktır.Bu sebeple de Türkiye her geçen gün kaos ve kargaşaya yol alıyor.Korkarım bu gidişle yeni bir kurtuluş mücadelesine mecbur kalacağız.