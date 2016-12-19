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AYM Başkanı çarpıcı bilgiyi açıkladı: 15 Temmuz sonrası 60 bin başvuru oldu

AYM'ye 80 bin başvuru olduğunu açıklayan Başkan Zühtü Arslan, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önündeki 47 ülkeden gelen ve bir yargısal birime sevk edilen başvuru sayısının 75 bin 200 olduğu düşünüldüğünde, nasıl bir iş yüküyle karşı karşıya kaldığımız daha iyi anlaşılacaktır" dedi.

AYM Başkanı çarpıcı bilgiyi açıkladı: 15 Temmuz sonrası 60 bin başvuru oldu

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan AYM Tahkim Konferansı’nda konuştu. Arslan, AYM'ye 15 Temmuz sonrasında 60 bin başvuru olduğunu açıkladı.

İşte Arslan’ın sözlerinden satır başları:AYM’nin elindeki başvuru miktarı 80 bin civarındadır.

AİHM’in 47 ülkeden gelen başvurularının miktarının 75 bin olduğu düşünüldüğünde nasıl bir iş yükü altında olduğumuz görülecektir.

Bu başvuruların yaklaşık 60 bini 15 Temmuz sonrasında yapılmıştır.

Yıllık ortalama 20 bin başvuru alıyorduk. 2015 yılında 16 binin sonuçlandırdık.

Hedefimiz 2 yıl içinde gelen başvuruyu karşılayacak istatistiki karşılamaktır.

Ancak 15 Temmuz sonrası bu planlar değiştirdi.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #AYM #Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan #AYM Tahkim Konferansı #15 Temmuz 2016
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