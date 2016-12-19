AYM Başkanı çarpıcı bilgiyi açıkladı: 15 Temmuz sonrası 60 bin başvuru oldu

AYM'ye 80 bin başvuru olduğunu açıklayan Başkan Zühtü Arslan, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önündeki 47 ülkeden gelen ve bir yargısal birime sevk edilen başvuru sayısının 75 bin 200 olduğu düşünüldüğünde, nasıl bir iş yüküyle karşı karşıya kaldığımız daha iyi anlaşılacaktır" dedi.

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