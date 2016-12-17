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AYM Başkanlığı: Birlik ve beraberliğe olan inancımız tamdır

AYM Başkanlığı: Birlik ve beraberliğe olan inancımız tamdır
ANAYASA Mahkemesi (AYM) Başkanlığı, Kayseri Komando Tugay Komutanlığı'ndan izne çıkan er ve erbaşları taşıyan araca yapılan bombalı saldırıyı kınayarak, "Ülkemizin huzurunu hedef alan bu saldırılar karşısında milletimizin birlik ve beraberliğini sürdüreceğine olan inancımız tamdır" dedi.
AYM Başkanlığı, Kayseri Komando Tugay Komutanlığı'ndan izne çıkan er ve erbaşları taşıyan araca yönelik bombalı terör saldırısıyla ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklama yaptı. AYM Başkanlığı'nca terör saldırısı kınanarak, "Bugün Kayseri'de gerçekleştirilen menfur terör saldırısını kınıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Ülkemizin huzurunu hedef alan bu saldırılar karşısında milletimizin birlik ve beraberliğini sürdüreceğine olan inancımız tamdır. Şehitlerimizin yakınlarının ve aziz milletimizin başı sağolsun" denildi.

Kaynak: DHA
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