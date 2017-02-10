Ayvacık'ta art arda yaşanan depremlere komşu ilçe Bayramiç kayıtsız kalmadı

Çanakkale Ayvacık'ta art arda yaşanan depremlere komşu ilçesi Bayramiç kayıtsız kalmadı. Belediye tarafından depremzedeler için 2 kamyon ve bir kamyonet dolusu yardım malzemesi gönderildi.

Bayramiç Belediyesi, 5.3 büyüklüğündeki depremin vurduğu Ayvacık ilçesine yardım elini uzattı.



Belediye, depremzedeler için 20 elektrikli soba, 100 yatak ve 150 battaniye, çocuklar için çeşitli oyuncaklar ile ceşitli meyveler gönderdi.



Hazırlanan bu yardımlar, iki kamyon ve bir kamyonete yüklendi. Dpremde evleri yıkılan ve hasar gören Çamkabalak , Kaşkaya ,Çamtepe köylerindeki depremzedelere ulaştırıldı.



Yardımların ulaşmasıyla depremzedelerin biraz olsun yüzü güldü.







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