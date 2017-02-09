Ayvacık'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Çanakkale Ayvacık ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, ilçede gerçekleşen 4,3 büyüklüğündeki deprem, saat 13.13'te kaydedildi.



Sarsıntının 6,2 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.



ARTÇI DEPREMLER OLUYOR



Depremin ardından iki artçı sarsıntı meydana geldi. İlki saat 13,23'te 2 büyüklüğünde, diğeri de saat 13,30'da 2,8 büyüklüğünde oldu.



ulusalkanal.com.tr