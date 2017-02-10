Ayvacık'ta korkutan deprem - Çanakkale haberleri (Son depremler)

Çanakkale'den son dakika deprem haberi geldi. Bugün saat 11.55'te merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Çanakkale'de deprem oldu.



Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4,9 olarak açıklandı.



Yerin 5,5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem anında köyde yaşayan vatandaşlar büyük panik yaşarken, bölgedeki ekipler sarsıntı nedeniyle herhangi bir yıkım oluşup oluşmadığını tespit için harekete geçti.



Depremde hasarlı bazı evler yıkıldı.



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