Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Babadağ'a kurulacak teleferik için Fethiye Güç Birliği Şirketi ile Kırtur Limited Şirketi arasında protokol imzalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bin 965 rakımlı Babadağ'a kurulacak teleferik için protokol imzalandı.



Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Meğri toplantı salonunda düzenlenen törende konuşan FTSO başkanı ve Güç Birliği Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı

Akif Arıcan, Fethiye'nin 25 yıllık hayali olan Babadağ Teleferik Projesi'nin ihalesini 3 Nisan'da yaptıklarını hatırlattı.



Arıcan, şartnamede mümkün olan en kısa sürede şirketin projeyi bölgeye kazandıracağı için mutlu olduklarını ifade etti. Teleferiğin Muğla'ya kazandırılmasında herkesin büyük emeği olduğunu belirten Arıcan, "Hep beraber bu projeyi ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşayacağız. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.



Kırtur Limited Şirketi Genel Müdürü Kenan Kıran ise teleferik projesini 2-3 yıldır takip ettiklerini en kısa sürede daha üst noktalara taşımayı hedeflediklerini dile getirdi.



Babadağ'ın, Allah'ın Türkiye'ye bahşettiği müthiş bir yer olduğunu vurgulayan Kıran, şunları kaydetti:



"Beni içine çeken ticaret değil Babadağ'ın kendisi oldu. İnşallah teleferiği belirttiğimiz süreler içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Babadağ'ın sadece Fethiye'ye değil Muğla'ya, Türkiye'ye hatta dünyaya örnek bir proje olmasını diliyorum. Dünyanın izleyeceği bir proje olacak. Bunu hedefliyoruz."



Konuşmaların ardından Arıcan ile Kıran arasında Babadağ Teleferik Projesi'nin protokolü imzalandı.



İmzaların atılmasından sonra Kıran, ilçede ihtiyaç sahibi 30 öğrenciyi baştan aşağıya giydireceklerinin, üniversiteyi kazanan 1 kız ve 2 erkek öğrenciye ise burs sözünü verdi.



Babadağ Teleferik Projesi ihalesini 3 Nisan'da, yıllık 2 milyon 250 bin lira kiralama bedeliyle yıllık cironun yüzde 12,5'ini Fethiye Güç Birliği Şirketine vermeyi taahhüt eden Kırtur Limited Şirketi kazanmıştı.