Bağcılar'da 4 aylık bebeğin kaçırılması davası

Ramazan Bayramı arifesinde alışveriş yapan ailenin mağaza önüne bıraktığı bebek arabasından 4 aylık bebeği kaçırdıkları öne sürülen biri tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da, 4 aylık bebeğin kaçırılması olayına karıştıkları ileri sürülen 4 sanığın "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" gibi suçlardan 5,5 yıldan 25 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.



Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Nazan Vaykı ile tutuksuz sanıklar Mehmet Vaykı ile Hülya Vaykı katıldı. Duruşmada müşteki Lokman ve Münevver Davulcu çifti de hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Melih Osmançavuşoğlu, İstanbul Anadolu Adli Tıp Şube Müdürlüğünce mağdur çocuk Ahmet Davulcu ile ilgili düzenlenen raporun mahkemeye gönderildiğini tutanağa geçirdi.

Söz konusu raporda, mağdur bebeğin yaralanmasının yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı, kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olduğu yönünde görüş bildirildiği belirtildi.

Söz verilen Lokman Davulcu, çocuğunun kaçırıldığını görmediğini belirterek, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Anne Münevver Davulcu da "Ben de şikayetçiyim. Çocuğumu kaçırıp öldürmeye teşebbüs ettiler." dedi.

Tutuklu sanık Nazan Vaykı ise önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, "Annem Meryem başka suçtan Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde hükümlüdür. 2-3 ay sonra tahliye olması gerekiyor." diye konuştu.

Duruşma sırasında, anne Münevver Davulcu, sanıklara müdahale ettiği, üzerlerine yürüdüğü ve uyarılara rağmen susmadığı gerekçesiyle güvenlik görevlilerince duruşma salonundan dışarı çıkarıldı.

Mahkeme heyeti, mağdur bebek Ahmet Davulcu'yu havalandırma boşluğundan attığı iddia edilen sanık Nazan Vaykı'nın, tutuklu kaldığı süre ve dosya kapsamına göre tahliyesine karar verdi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi.



- Olayın geçmişi

Bağcılar'da Ramazan Bayramı arifesinde alışverişe çıkan Lokman ve Münevver Davulcu'nun, bir mağazanın önüne bıraktığı bebek arabasındaki 4 aylık bebekleri Ahmet Davulcu kaçırılmıştı.

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, bebeğin tutulduğunu tespit ettikleri Pendik Çamçeşme Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenlemiş, Ahmet bebek ise apartmanın havalandırma boşluğuna atılmış şekilde bulunmuştu. Yaralanan bebek hastaneye kaldırılmıştı.

Olayla ilişkin hazırlanan iddianamede, sanıklar Meryem, Nazan, Mehmet ve Hülya Vaykı'nın "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım" ve "kasten öldürmeye teşebbüse yardım" suçlarından 5,5 yıldan 25 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep edildi.