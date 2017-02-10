Bağcılar'da 4 aylık bebeğin kaçırılması davasında karar

Ramazan Bayramı arifesinde alışveriş yapan ailenin mağaza önüne bıraktığı bebek arabasından 4 aylık çocuğu kaçırdıkları iddiasıyla yargılanan 4 şüpheliden 3'ü "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırıldı

İstanbul Bağcılar'da, 4 aylık bebeğin kaçırılması olayına karıştıkları iddiasıyla yargılanan 4 sanıktan 3'ü "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıl altışar ay hapis cezasına mahkum edildi.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Meryem Vaykı ile tutuksuz sanıklar Nazan Vaykı ve Mehmet Vaykı katıldı.

Duruşmada son sözleri sorulan sanıklardan Meryem Vaykı "Çok pişmanım. Üç çocuğum var, perişan haldeyim. Beraat etmek istiyorum" dedi.

Diğer sanıklar Nazan ve Mehmet Vaykı da pişman olduklarını söyleyerek, beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti, Hülya Vaykı'nın, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarını işlediğine dair inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi.

Diğer sanıklar Meryem, Nazan ve Mehmet Vaykı'nın "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçunu işlediğine kanaat getiren mahkeme heyeti, sanıkların 2 yıl altışar ay hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, mağdur bebek Ahmet Davulcu'yu havalandırma boşluğuna attığı iddia edilen Nazan Vaykı'nın ayrıca "mağdurun taksirle yaralanmasına neden olma" suçundan 2 bin 660 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.



Olayın geçmişi

Bağcılar'da geçen yıl Ramazan Bayramı arifesinde alışverişe çıkan Lokman ve Münevver Davulcu'nun bir mağazanın önüne bıraktığı bebek arabasındaki 4 aylık çocukları Ahmet Davulcu kaçırılmıştı.

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, bebeğin tutulduğunu tespit ettikleri Pendik Çamçeşme Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenlemiş, Ahmet bebek ise apartmanın havalandırma boşluğuna atılmış şekilde bulunmuştu. Yaralanan bebek hastaneye kaldırılmıştı.

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Mehmet ve Meryem Vaykı'nın "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten öldürmeye teşebbüse yardım" suçlarını işledikleri gerekçesiyle 6,5'ar yıldan 17,5'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Ahmet bebeği, ikamet ettiği apartmanın dördüncü katından havalandırma boşluğuna attığı iddia edilen sanık Nazan Vaykı'nın "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarını işlediği savunulan iddianamede, 11 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

İddianamede, Hülya Vaykı'nın da mağdurun hürriyetinin kısıtlanması eylemine yardımcı olduğu gerekçesiyle "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım" ve "kasten öldürmeye teşebbüse yardım" suçlarından 5,5 yıldan 12,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.