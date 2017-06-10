Bölge ülkeleri bağımsız Kürdistan'a karşı ortak tavırda buluştu. Türkiye ve Irak'ın ardından Barzani'nin referandum planına bir veto da İran'dan geldi. Tahran, Irak'ın toprak bütünlüğünü desteklediğini açıkladı.

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Barzani'nin "referandum" kararına bölge ülkeleri ortak vetoyla yanıt verdi. Almanya da referanduma karşı olduğunu ilan etti.



25 Eylül'de yapılacağı açıklanan referanduma ilk tepki Türkiye'den gelmişti. Ankara'nın karşı tavrının ardından Bağdat hükümeti de kararı reddettiklerini açıkladı.



Ve son açıklama da Tahran'dan geldi.. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, referandum kararını eleştirdi. Kasımi, "Irak halkının menfaati ancak Irak'ın tek parça kalması ile sağlanır" dedi, toprak bütünlüğü uyarısı yaptı.



Kasımi, Erbil ve Bağdat arasındaki anlaşmazlıkların diyalog ve ulusal uzlaşı ile Irak anayasasına uygun bir biçimde çözülmesi gerektiğini vurguladı.



Referandum kararına Almanya da tepki gösterdi. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Irak'ın birliğini tehlikeye düşürmenin ve yeni sınırlar çizmek istemenin doğru bir yol olmadığını söyledi.



"Bağımsız Kürdistan" referandumuna Washington ise tam destek verdi. Amerika Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heathers Nauert, "Kürdistan halkının meşru talebini anlıyoruz ve saygı gösteriyoruz" dedi.



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