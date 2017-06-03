MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a yönelik eleştirilere sert çıktı. Bahçeli, "Şu an Suriye ile Irak’la, Amerikası, Almanyası ile uğraşırken, Komutanı tartışmaya açmak tarihi bir hata olur. Eleştirecek adam mı kalmadı" diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, darbe komisyonuna gönderilen yanıtlar üzerinden hedef tahtasına oturtulmaya çalışılan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a destek verdi.



Partisini takip eden gazetecilerle iftar yemeğinde bir araya gelen Bahçeli'ye Akar’ın Meclis Darbe Komisyonu’na verdiği yanıtlar soruldu.



Bahçeli, Türkiye'nin terörle mücadele eden bir ülke olduğunu hatırlattı, "eleştirilecek adam mı kalmadı" dedi. Bahçeli, "Genelkurmay Başkanı’nın ifadesidir, onu da kabul etmek gerekir. Sayın Genelkurmay Başkanı, darbenin muhattabı. İtiliyor, kalkılıyor, elleri kolları bağlanıp, götürülüyor. Ona bunu yapanları bırakıp, onunla uğraşmak doğru değil. Terörle mücadele eden bir ülke. Terörü çökertmeye çalışan bir orduyu bir arada tutmaya çalışıyorsun. Suriye ile Irak karmakarışık bir ortam içerisinde. Şu an Suriye ile Irak’la, ABD’si, Almanyası ile uğraşırken, Komutanı tartışmaya açmak tarihi bir hata olur. Cesaretlendirmek, olayların üzerine gidebilme bilgi ve becerisine sahip olmak lazım. Çökertilmeye çalışılan bir orduyu ayakta tutmaya çalışıyor. Dimdik bir Komutan. Devleti düşünmek lazım. Komutanı kırmamak, incitmemek lazım. Eleştirecek adam mı kalmadı?" ifadelerini kullandı.





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