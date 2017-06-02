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Bahçeli'den Akar yorumu: Komutanı incitmemek lazım

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a MHP lideri Devlet Bahçeli'den destek geldi. Darbe Araştırma Komisyonu'na gönderdiği mektup sonrası Genelkurmay Başkanı'nın eleştiri konusu yapılmasının yanlış olduğunu belirten Bahçeli, "Türkiye çok yönlü bir savaştayken komutanı tartışmaya açmak tarihi hata olur" dedi, "Eleştirecek adam mı kalmadı?" diye sordu.

Bahçeli'den Akar yorumu: Komutanı incitmemek lazım

Gazetecilerle iftar yemeğinde buluşan MHP lideri, FETÖ'yü araştırma komisyonuna gönderdiği yanıt sonrası Hulusi Akar'ın eleştiri konusu yapılmasına tepki gösterdi.

Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı'nın eleştiri konusu yapılmasının doğru olmadığını belirterek "Şu anda çok yönlü bir savaş hali var. Suriye, Irak, ABD ve Almanya ile uğraşırken komutanı tartışmaya açmak tarihi hata olur. Komutanı incitmemek lazım. Daha FETÖ'nün kim olduğunu tespit etmeden herşeyi Genelkurmay Başkanı Akar'a yüklemek doğru değil" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbe girişimi ile ordunun çökertilmeye çalışıldığına da dikkat çeken MHP lideri, Akar'ın hem orduyu birarada tutmaya çalıştığını hem de terörle mücadele ettiğini vurguladı./cnntürk

Etiketler; #genelkurmay başkanı #hulusi akar #mhp #fetö #devlet bahçeli
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