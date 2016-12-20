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Bahçeli'den açıklama

Bahçeli'den Rus Büyükelçi suikastı hakkında açıklama

Suikast sonucu hayatını kaybeden Rus Büyükelçi Andrey Karlov için MHP lideri Devlet Bahçeli yazılı bir basın açıklaması yaptı. Bahçeli, "Türkiye-Rusya arasındaki ilişkiler terörizme kurban edilmeyecek kadar köklü, kalıcı ve derindir" ifadelerini kullandı

Bahçeli'den Rus Büyükelçi suikastı hakkında açıklama

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen suikast sonrası MHP'den başsağlı mesajı geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı basın açıklamasıyla taziyelerini iletti.

Bahçeli, Türkiye-Rusya Federasyonu arasındaki ilişkiler terörizme kurban edilmeyecek kadar köklü, kalıcı ve derin vurgusu yaptı.

Terörizm ve destekçilerinin Türkiye'nin iradesini sarsmak için her yola müracaat ettiğini belirten Bahçeli, terör saldırıları devam ederken, devreye suikastin de girdiğini ifade etti.

Bahçeli mesajında bu suikastin Türkiye-Rusya ilişkilerini zedeleme ihtimalini doğurduğunu ancak iki ülkeden gelen mesajların bu durumu hafiflettiğini söyledi.

Suikasti komplo ve tuzak olarak niteleyen MHP lideri ayrıca, Türkiye'nin yolundan dönmeyeceğeni, terör örgütlerinin ve arkalarındaki çevrelerin amaçlarına ulaşamayacağını belirtti.


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #ankara karlov suikast #rusya karlov
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