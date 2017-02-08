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"Bahçeli ikiz ihanet sözleşmelerinin altındaki imzasının hesabını vermelidir"

Vatan Partisi Genel Sekreteri Osman Yılmaz, yaptığı yazılı basın açıklamasıyla Devlet Bahçeli’nin İkiz Sözleşmelerdeki imzasını millete açıklaması gerektiğini belirtti.

"Bahçeli ikiz ihanet sözleşmelerinin altındaki imzasının hesabını vermelidir"

Vatan Partisi Genel Sekreteri Osman Yılmaz, yaptığı yazılı basın açıklamasıyla Devlet Bahçeli’nin İkiz Sözleşmelerdeki imzasını millete açıklaması gerektiğini belirtti.

Yılmaz’ın açıklamaları şöyle:

MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin dün (7 Şubat 2017günü)  partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada büyük bir panik içerisinde, milleti ayrıştıran bir üslupla halkoylamasında hayır diyenlere saldırısını ve hakaretlerini ibretle izledik.

Konuşmasında halkoylamasında neden evet diyeceğini anlatmaktan çok “Hayır” diyenlerin çokluğu karşısındaçaresizce “terör örgütleriyle birlikte hareket etmekle” itham etmiş ve tutumunu haklı göstermeye çalışmıştır.

İkiz Sözleşmelerin Altındaki İmza

Türkiye’nin vatanseverlerini, milliyetçilerini, Atatürkçülerini haksız yere suçlayan Bahçeli’ye Türkiye’de etnik gruplara ayrı devlet kurma hakkı dâhil;  ayrılıkçı azınlık haklarını tanıyanİkiz İhanet sözleşmelerinin altındaki imzasını hatırlatıyoruz.

Sayın Devlet Bahçeli kamuoyunda İkiz İhanet Yasaları olarak bilinen, ‘Medenî ve Siyasî Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’ ile ‘Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin altındaki imzasını, Birleşmiş Milletler Daimi Delegesi Volkan Vural’a hükümet adına verdiği imzalama talimatının hesabını vermek durumundadır.

Milletin Sesini Bastıramazsınız

Bahçeli, işçisiyle işvereniyle fabrikaların, tarlaların, çarşıların, pazarların, okulların, stadyumların spor salonlarının Hayırda birleşen yükselen sesini hezeyanlarla, hakaretlerle bastıramayacağını görmelidir.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #mhp #devlet bahçeli #İkiz ihanet sözleşmeleri
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