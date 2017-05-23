MHP Lideri Devlet Bahçeli, FETÖ’nün siyasi ayağının darmadağın edilmesi gerektiğini söyledi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, FETÖ ile mücadelede siyasi ayağa operasyon yapılmaması eleştirdi. Kadir Topbaş’ın damadı iş adamı Ömer Faruk Kavurmacı’nın da serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli, "Sadece bugün değil, geleceğimizi de kurtarmak mecburiyetindeyiz. FETÖ artık toptan yok edilmelidir" dedi.



Bahçeli, "Şu işe bakınız ki ortada hiç siyasetçi yok. Adeta yer yarılmış FETÖ'nün siyasi ayağı içine girişmiştir" ifadelerini kullandı.



İşte o konuşmadan satır başları



"Potada Avrupa'nın en büyük kupasını kazanan basketbolcuları, teknik ekibi, yöneticileri, taraftarı tebrik ediyorum. Avrupa şampiyonluğunu bileğinin hakkıyla kazanan Fenerbahçe'yle iftihar ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum.



HAİNLERİN KÖKÜ KAZINMADAN...



Hainlerin kökü kazınmadan, Türk düşmanları nefretlerinde boğulmadan aziz milletimiz huzur bulamayacaktır. FETÖ'yle mücadelede Türk devleti doğru bir çizgidedir. FETÖ tümden yok edilmeli, kaynağı kurutulmalıdır. FETÖ'yle mücadelede hatırlı isimlerin korunmasına hiç gerek yoktur. Yoksa milli vicdanlarda dipsiz kuyular açılacaktır. Bunların gözünün yaşına bakmamak şarttır.



FETÖ'CÜLERİ KORUMAYA ALMAK EN ADİ SUÇ



221 sanıklı çatı davanın, görülmesiyle çok şey açığa çıkacaktır. Jandarma komandolar eşliğinde çıkan hainlerin darbe girişiminin beyin takımı olduğu ifade edilmiştir. Ancak, medyada fotoğrafları gösterilen FETÖ'cülere lider kadrosu yorumu getirmek arkada kalmış isimleri perdelemek demektir. Bilerek kasten FETÖ'nün ileri gelenlerini, eylem ortaklarını siyasetten iş alemine bürokrasiye kadar olanları korumaya almak en adi suçtur.



FETÖ'nün kripto ayağının darmadağın edilmesi milli bir seferberlik ruhu ile ele alınmalıdır. Millet kavrulmuş, adalet kavrulmuş ama ‘Kavurmacı’lar aklanıyor, baklavacılar adaletten kaçırılıyorsa kesinlikle çözülmesi gereken bir sorun vardır.



Herkes safını iyi seçmeli, tercihini yapmalı. Biz dost ve müttefik kaybetmek istemeyiz. Ama ABD ısrar ederse önümze bakarız"



"Türkiye'nin ABD'ye verdiği nota haklıdır"



Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği önünde yaşananları değerlendiren Bahçeli, şunları kaydetti:



"Washington Büyükelçiliği önünde Türk düşmanlarının provokasyonlarını, şiddetli tahriklerini sümen altı edip Türkiye'yi suçlamak, bunu da son derece seviyesiz bir şekilde yapmak utanç duyulacak bir savrulma halidir. Bu kapsamda Türkiye'nin dün ABD'ye vermiş olduğu sözlü ve yazılı nota haklıdır, hukukidir, doğrudur, azı vardır ama çoğu asla yoktur."