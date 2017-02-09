Bahçeli-Perinçek arasındaki karşılıklı açıklamalara Bekir Bozdağ da dahil oldu

Bahçeli-Perinçek arasındaki karşılıklı açıklamalara Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan sonra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da dahil oldu. Bozdağ da Erdoğan gibi Bahçeli'ye teşekkür etti, "Tarihi bir konuşmaydı" dedi. Şimdi gözler konunun muhattabı olan Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'in Çin ziyareti dönüşü yapacağı açıklamalarda...

Bahçeli, Vatan Partisi liderini grup toplantısında hedef aldı. Perinçek ise yanıtı Çin'den verdi. İkili arasındaki karşılıklı açıklamalara önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dahil oldu.



Şimdi de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ...



TRT Haber'e konuk oldu Bozdağ. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı açıklamaları değerlendirdi.



"Tarihi bir konuşmaydı" dedi, teşekkür etti MHP liderine.



Erdoğan da Etiyopya Cumhurnaşkanı ile yaptığı toplantıda Bahçeli'ye konuşmasından dolayı teşekkür etmişti.



Böylece Bahçeli ve Perinçek arasındaki karşılıklı açıklamalara Erdoğan ve Bozdağ da dahil olmuş oldu.



Konunun muhattabı Vatan Partisi Lideri ise Çin'deki temaslarını sürdürüyor. Perinçek'in Türkiye'ye dönüşte açıklamalara nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu.



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