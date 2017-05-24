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Bahçelievler'de otomobil, metrobüs yoluna girdi

D-100 karayolunda bariyerlere çarparak metrobüs yoluna giren otomobilin sürücüsü yaralandı

Bahçelievler'de otomobil, metrobüs yoluna girdi

Bahçelievler'de kontrolden çıkarak metrobüs yoluna giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolundan Topkapı istikametine giden 34 AF 4991 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, Bahçelievler metrobüs durağı yakınında aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce aynı yönde giden Sabahat Enes yönetimindeki 34 UY 2711 otomobile çarptı. Daha sonra bariyerleri aşan otomobil, metrobüs yoluna girdi.

Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle metrobüs seferleri tek yönlü yapılırken, D-100 karayolunun Topkapı istikametinde de uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından, trafik normale döndü.


Kaynak: AA
Etiketler; #Metrobüs #kaza #bahçelievler
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