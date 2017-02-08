Bahçeli’nin Doğu Perinçek'i hedef alan açıklamalarına parti içinden tepkiler geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'i hedef alan açıklamalarına parti içinden tepkiler geldi. MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, “Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı adayı mı da Bahçeli onu örnek gösteriyor?” derken Genel Başkan adayı Sinan Oğan ise “Ülkücüler, Perinçek ile Erdoğan arasına sıkıştırılamaz” İfadelerini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin grup toplantısındaki sözlerine ülkücülerden tepki geldi.



MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’dan "Erdoğan-Perinçek" karşılaştırmasını doğru bulmadı. “Neden örnek Perinçek?” diyen Halaçoğlu, “Sahi yoksa Doğu Perinçek cumhurbaşkanı adayı mı?" Perinçek ve Erdoğan'dan başka aday yok mu?" ifadelerini kullandı.



Halaçoğlu Bahçeli'nin bu sözlerine de karşılık verdi, “Bu Anayasaya değişikliğine Millet için, Cumhuriyet için, Türklüğün bekası için hayır diyorum” dedi.



Ulusal Kanal’da Haber Merkezi programında konuşan MHP Isparta Milletvekili Nuri Okutan da MHP Liderini eleştirdi.



MHP’den ihraç edilen, Gaziantep bağımsız milletvekili Ümit Özdağ da Devlet Bahçeli’nin köşeye sıkıştığını söyledi.



Sosyal Medya hesabından açıklama yapan Özdağ, “Türk Milliyetçileri, Perinçek ile Erdoğan arasında sıkışmaz. Sıkışan Bahçeli’dir.” İfadelerini kullandı.



MHP Genel Başkan Adayı Sinan Oğan da Bahçeli’ye tepki gösterenler arasında. Ülkücülerin, Perinçek ile Erdoğan arasına sıkıştırılmaması gerektiğini belirten Oğan, “Ülkücülerin kendi yolu, kendi tercihleri vardır" dedi.



MHP’nin hayırcı milletvekilleri İsmail Ok ve Atilla Kaya da yaptıkları açıklamalar ile Bahçeli’yi eleştirdi. İsmail Ok “Bizim tercihimiz hür, bağımsız ve büyük Türkiye için, hayır” dedi.







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