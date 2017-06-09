Bahreyn'in Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed bin Muhammed Al-i Halife yarın Ankara'ya gelecek. Halid bin Halife'nin mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceği belirtildi.

Bahreyn'in Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed bin Muhammed Al-i Halife yarın Ankara'ya gelecek. Halid bin Halife'nin mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceği belirtildi.



Gerçekleşecek ziyarete ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed bin Mohammed El Halife 10 Haziran 2017 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir.



Konuk Bakan’ın ziyareti sırasında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da kabul edilmesi öngörülmektedir.



Bahreyn Dışişleri Bakanı’yla yapılacak görüşmelerde bölgedeki son gelişmeler ele alınacaktır."



ulusalkanal.com.tr