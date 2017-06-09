Askeri üs bölgesine saldırı: 2 şehit
Askeri üs bölgesine saldırı: 2 şehit
Pakistan ve Hindistan, ŞİÖ'ye tam üye oldu
Pakistan ve Hindistan, ŞİÖ'ye tam üye oldu
İstanbul'da 4 katlı bina çöktü
İstanbul'da 4 katlı bina çöktü
Arda Turan'a bir şok daha! Barcelona...
Arda Turan'a bir şok daha! Barcelona...

Bahreyn Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye geliyor

Bahreyn'in Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed bin Muhammed Al-i Halife yarın Ankara'ya gelecek. Halid bin Halife'nin mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceği belirtildi.

Bahreyn Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye geliyor

Bahreyn'in Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed bin Muhammed Al-i Halife yarın Ankara'ya gelecek. Halid bin Halife'nin mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceği belirtildi.

Gerçekleşecek ziyarete ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed bin Mohammed El Halife 10 Haziran 2017 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. 

Konuk Bakan’ın ziyareti sırasında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da kabul edilmesi öngörülmektedir. 

Bahreyn Dışişleri Bakanı’yla yapılacak görüşmelerde bölgedeki son gelişmeler ele alınacaktır."

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #bahreyn #ankara #Mevlüt Çavuşoğlu #recep tayyip erdoğan
banner863
Önceki Haber
Phil Collins hastanelik oldu!
Sonraki Haber
Samsun'da otobüs yan yattı: Çok sayıda yaralı var
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.