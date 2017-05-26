Savcıların kura töreninde konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Darbeye karşı en büyük darbeyi yargıçlar vurdu. Yargıçlar ezber bozdu. FETÖ'yle ilk mücadeleye başlayan yer Türk yargısıdır. HSYK tüm hakim ve savcılarla incelemesini bitirdi" dedi. Hakim ve savcılara sosyal medya uyarısında da bulanan Bakan Bozdağ,"Sosyal medya denen canavarı kullanmayın" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Beştepe Millet Kongre Merkezi'nde düzenlenen '20. dönem adli yargı ve Cumhuriyet savcıları kura törenine' katıldı.



"15 Temmuz gecesi HSYK bu terör örgütüne Türkiye adına millet adına bu örgüte en büyük darbeyi vurmuştur" diyen Bozdağ'ın konuşmasının satır başları şöyle:



Onun için HSYK ve yargı mensuplarımızı bir kez daha kutluyorum. Pek çok kişinin nasıl bir pozisyon alayım diye kafa yorduğu vakitlerde pozisyonunu demokrasiden yana Türk yargısı ve onun idari kurulu HSYK koymuştur. Yakalanan sıkıyoönetim komutanlarına darbeye karşıyı hukuk yoluyla en büyük darbe vurulmuştur. Adeta nefesleri kesilmiştir. Sonucu ölüm dahi olan sonucu göze almışlardır. O nedenle ben yargı görevi yapan herkese demokrasimize sahip çıktıkları için buradan bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Yargı ezber bozmuştur. Türkiye'de Türk yargısı ilk defa ezber bozmuştur. Allah hepsinden razı olsun.FETÖ'yle ilk mücadeleye başlayan yer Türk yargısıdır.



TAMAMI İNCELENDİ



Türk yargısı içerisinde 4 bini aşkın FETÖ ile irtibatı nedeniyle meslekten uzaklaştırılan hakim ve savcı var. Şu anda incelenmedik hakim ve savcı kalmadı. DEAŞ'ın teröristleri ile bunların ne farkı var? Öldürdükleri cennete gidecekmiş! Beyinleri yıkamış kainatın alçağı. Türkiye aleyhine çalışsınlar diye oluk oluk para harcıyorlar. Nice anaları ağlattılar. Şimdi başka istihbarat örgütleri ile Türkiye aleyhine çalışmak için kol kola çalışıyorlar. Tek istedikleri Türkiye'nin suçlanması. FETÖ, gizlilik, takiyye, aldatmayı ilke edinmiş, omurgasız ve karaktersizlerden oluşan bir örgüt. FETÖ her türlü haksızlığı, yalanı iftiratı Allah rızasını umarak yapan bir terör örgütü.



SOSYAL MEDYA UYARISI



Sizin belli konulardaki kanaatlerinizi öğrendikten sonra davalarınızın size gelmesinden endişe duyarlar. Sosyal medya denen canavarı kullanmayın.Sosyal medyada çalakalem her konuda yazıp siyasal tartışmalarda taraf olmak size güç katmaz, sizi zayıflatır.



"BENİ SÖVEN BİRİSİNİN ÖNÜNE DOSYAMIN GİTMESİNİ İSTEMEM"



Ben kendim 7/24 beni söven birisinin önüne dosyamın gitmesini istemem. Bakıyorsunuz durmadan çakıyor. Sosyal medya denen yolu, yöntemi lütfen dikkatle kullanın ve siyasal şeylerin içerisinde sosyal medya üzerinden girmeyin. Adaleti korumak için girmeyin. Milletin yargıya, yargı görevi yapanlara olan güveninin zedelememek için girmeyin. Maalesef çok da büyük yanlış anlaşılmalara yol açıyor.