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Bakan Işık El-Bab'taki gelişmelerle ilgili TBMM'yi bilgilendirecek

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Fırat Kalkanı Harekatı ve El-Bab'taki gelişmelerle ilgili olarak yarın Meclisi bilgilendireceklerini açıkladı.

Bakan Işık El-Bab'taki gelişmelerle ilgili TBMM'yi bilgilendirecek
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Fırat Kalkanı Harekatı ve El-Bab'taki gelişmelerle ilgili yarın milletvekillerini bilgilendireceğini açıkladı.

Işık, Meclis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, hem iktidar hem de muhalefet partisi gruplarıyla görüştüklerini, yarın Fırat Kalkanı Harekatı ve El-Bab'taki gelişmelerle ilgili TBMM Genel Kurulunda bilgi vereceğini söyledi.

Işık, "Bilgileri tam ve sağlıklı olarak alalım, derleyip toplayalım ve hem kamuoyunu, hem de Meclisimizi doğru bilgilendirelim. Şimdi böyle son dakika bilgileriyle konuşmak olmaz. Şu anda arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyorlar." dedi.
 

Kaynak: AA
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