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Bakan Işık'tan sert 'hatıra fotoğrafı' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Edirne ziyaretimiz sonrası bazı CHP'li siyasetçiler, kahraman askerlerimizi rencide edici iddialarda bulundular" ifadelerini kullandı.

Bakan Işık'tan sert 'hatıra fotoğrafı' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın, Edirne ziyareti sırasında 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Piyade Tugay Komutanlığı önünde, karşılama mangasının diz çökerek verdiği ‘hatıra fotoğrafı’ sonrası CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, "Koskoca ordumuzu düşürdüğünüz şu duruma bakın yazıklar olsun" diyerek eleştirmişti. Işık, Twitter'dan CHP'li Pekcan'ın eleştirilerine sert yanıt verdi.

Bakan Işık'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



Edirne ziyaretimiz sonrası bazı CHP'li siyasetçiler, kahraman askerlerimizi rencide edici iddialarda bulundular.

Devlet protokolünde yer alanların askeri birlik ziyaretlerinde Tören Mangası ile hatıra fotoğrafı çektirmesi TSK'da genel bir uygulamadır.

Her türlü hain odağa karşı dimdik ayakta olan Türk askerimizi siyaset malzemesi yapmak hiç kimseye fayda sağlamaz.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #milli savunma bakanı fikri ışık #edirne #tören mangası #chp
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