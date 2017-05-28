İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Kato Dağı'nda PKK'lı teröristlere yönelik 40 gündür operasyonun sürdürüldüğü bölgede incelemede bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Kato Dağı'nda PKK'lı teröristlere yönelik 40 gündür operasyonun devam ettiği bölgede incelemede bulundu.



Özel uçakla Şırnak'taki Şerafettin Elçi Havalimanına beraberinde Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler ile gelen Soylu'yu, Şırnak Valisi Ali İhsan Su ile 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın karşıladı.



Havalimanından helikopterle Beytüşşebap ilçesinin 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'na geçen Bakan Soylu, 40 gündür terör örgütü PKK'ya yönelik olumsuz hava ve arazi şartlarına rağmen büyük başarıyla operasyon gerçekleştiren asker ve güvenlik korucularını ziyaret etti.



PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 53 mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçiren askerleri tebrik eden Soylu, operasyonla ilgili Tümgeneral Aydın ile Beytüşşebap 8. Jandarma Komando Alay Komutanı Albay Murat Bulut'tan bilgi aldı.



Bakan Soylu, daha sonra telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yürütülen operasyon faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tümgeneral Aydın ile de görüştü.



"Ankara ve İstanbul'daki terörün belinin kırılmasında da etki yapacaktır"



Tümgeneral Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a terör örgütü PKK'nın yıllardır yığınak yaptığı bölgeye operasyon gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları iletti:



"Terörle mücadele tarihinin erişemediği miktarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu. Önümüzdeki günlerde bu mağara sayılarında artış olacak. Yine bu bölgede teçhizatların bulunmuş olması Türkiye genelindeki terörle mücadeleye katkı sağlayacaktır. Buranın temizlenmesi Ankara ve İstanbul'da terörün belinin kırılmasında da etki yapacaktır."



Daha sonra helikopterle Beytüşşebap 8. Jandarma Komando Alay Komutanlığına geçen Soylu, operasyonda ele geçirilen silah ve mühimmatı inceledi.