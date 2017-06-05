Bakanlar Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe Sarayı'nda toplandı. Erdoğan'ın AKP genel başkanı sıfatıyla katılacağı ilk zirvede, 13 subayın şehit olduğu kaza, terörle mücadele ve ekonomideki gelişmeler ele alınıyor. Toplantıda Rakka operasyonundaki gelişmeler de masaya yatırılıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın AKP genel başkanı olduktan sonra katılacağı ilk Bakanlar Kurulu toplantısı başladı.



Zirvede, 13 subayın şehit olduğu son helikopter kazasına dair gelişmeler değerlendiriliyor.



Terör örgütü PKK ile mücadelede gelinen aşamanın ele alınacağı zirvede, FETÖ operasyonları da masaya yatırılıyor. Bu kapsamda yeni bir OHAL kararnamesinin çıkartılması için yürütülen hazırlıklar kabine üyelerine sunuluyor.



Ekonomideki gelişmelerin de gündemde olacağı toplantıda ABD'nin terör örgütü PYD ile yürüttüğü Rakka operasyonu da kabine üyeleri tarafından tartışılıyor.



Erdoğan’ın toplantıda daha önce bakanlardan istediğini 180 günlük eylem planlarına ilişkin bilgi alması bekleniyor.



AKP liderinin, bu planların Haziran ayı sonuna kadar hazırlanmasını isteyerek, yılsonuna kadar da hayata geçirilmesi talimatı vereceği belirtildi.



Ankara kulislerinde bir süredir konuşulan kabine revizyonunun olup olmayacağına dair de Erdoğan’ın zirvede, bakanlara mesaj vermesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın birlikte karara bağlayacağı revizyonun hemen yapılabileceği, ya da revizyon için eylem planlarına ilişkin hazırlıkların beklenebileceği öne sürülüyor.



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