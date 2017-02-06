Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu, Anayasa, terör ve ekonomi gündemiyle toplandı. Saat 11.30’da Çankaya Köşkü’nde başlayan toplantıya Başbakan Binali Yıldırım başkanlık ediyor.

Bakanlar Kurulu saat 11.30'da toplandı.



Çankaya Köşkü’nde yapılan toplantıya Başbakan Binali Yıldırım başkanlık ediyor.







Toplantının birinci gündem maddesi ise Anayasa değişiklik teklifi ve referandum.



Söz konusu teklifin henüz imzalanmaması ve evet oylarının oldukça düşük olması kurulda ele alınacak.



Toplantıda Başbakan Binali Yıldırım’ın dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını anlatması bekleniyor.







Kurulun bir diğer gündem maddesi de terörle mücadele. Fırat Kalkanı Harekâtı ve güneydoğudaki son durum da masaya yatırılıyor.



Gündemin en önemli konularından birisi de ekonomi. Dövizde yaşanan artış ve dalgalanmalar değerlendirilecek. Özellikle Varlık Fonu’na devredilen önemli kurumların durumu ve vergi indirimi konusundaki yol haritası belirlenecek.







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