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Bakanlık açıkladı: Bu markalara dikkat

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar, çikolata ve kahvenin yer aldığı 96 firmaya ait 150 parti ürünü kamuoyuna duyurdu.

Bakanlık açıkladı: Bu markalara dikkat

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kontroller  sonucunda bitkisel yağlarda taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen 30 gıda işletmesi  ve bu işletmelerin ürettiği ayçiçek ve zeytin yağlarına ait bilgiler kamuoyu ile  paylaşıldı. Söz konusu ürünlerde yağ asitleri kompozisyonu, başka tohum yağları  tespit edildi.

Et ve et ürünlerinde de laboratuvar tahlilleri sonucunda taklit ve  tağşiş yaptığı kesinleşen 29 gıda işletmesi ve bu işletmelerin ürettiği  aralarında sucuk, köfte, kıyma, kebabın da aralarında bulunduğu ürünlere ait  bilgiler duyuruldu. Örnek olarak köftede domuz eti, kanatlı eti, sakatat, dana  sucukta baş eti tespit edildiği aktarıldı.

Süt ve süt ürünlerinde ise taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen 28 gıda  işletmesinin ürettiği yoğurt, tulum ve eritme peynirleri ile kaymak ve  tereyağının da aralarında bulunduğu ürünlere ait bilgiler aktarıldı. Laboratuvar  sonuçlarına göre söz konusu ürünlerde bitkisel yağ ve nişasta tespit edildi.





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Açıklamada, takviye edici gıdalar ve benzer ürünlerde de kişilerin  hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş  gıdaları üreten veya satan 3 gıda işletmesi ve bu işletmelerin ürettiği ürünlere  ait bilgiler de yer aldı. Örnek olarak, bitkisel karışımlı macunun içinde ilaç  etkin maddesi "sildenafil"e rastlandığı bildirildi.

Balda da kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde  bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten veya satan 3 gıda işletmesi ve bu  işletmelerin ürettiği ürünler, kahvede 1, çikolatada ise 3 gıda işletmesinin  ürünlerine ait bilgiler kamuoyuna duyuruldu. 

Gıdalarda taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi bulunduğu  tespit edilen ürün, firma ve markaların bulunduğu listeye "www.tarim.gov.tr"  adresinden erişilebiliyor.


Kaynak: AA
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