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Bakanlık hediye etmişti! Ücretsiz bisikletler satışa çıkarıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından 'Türkiye’de Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat' programı kapsamında öğrencilere dağıtılan ücretsiz bisikletler internette satışa çıkarıldı.

Bakanlık hediye etmişti! Ücretsiz bisikletler satışa çıkarıldı

"Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat" programı kapsamında sağlıklı yaşam ve bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı işbirliğindeki protokol çerçevesinde okullardaki öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılan bisikletlerin internet üzerinden satışa çıkarılması, vatandaşlar arasında bu kadar da olmaz dedirtti.

Fiziksel aktiviteyi ve bisiklet kullanmayı yaygınlaştırmak için Sağlık Bakanlığı tarafından İl Halk Sağlığı Müdürlükleri aracılığı ile ücretsiz dağıtımı yapılan bisikletler, internet sitelerinde ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden açılan 2. el eşya satışının yapıldığı sayfalarda yurdun çeşitli illerinde satışa çıkarıldı. Bisikletlerin 100 ile 300 Türk Lirası arasında internet üzerinden satışa çıkarıldığı görüldü. Öğrencilerin sağlıklarını korumaları ve fiziksel aktivite yapmaları için hediye edilen bisikletlerin satışa çıkarılması tepkileri de beraberinde getirdi. Vatandaşlar, milli kaynaklarla alınan bisikletlerin açıkça satılmasının önüne geçilmesini istedi. Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde son iki yılda 65 bin ücretsiz bisiklet dağıtıldığı, Aydın’da ise bu rakamın 1208 olduğu öğrenildi.


Kaynak: İHA
Etiketler; #sağlık bakanlığı #bisiklet
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