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Bakanlık o ürünler için toplatma kararı verdi! İşte o liste...

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı evde bulunan tehlikeleri maddeleri toplatma kararı aldı. Ocaklar, mangallar, fırınlar, şarj cihazları ve gece lambalarının da içinde yer aldığı 64 farklı ürün, evlerde tehlikeli bulundu

Bakanlık o ürünler için toplatma kararı verdi! İşte o liste...

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, evlerde kullanılan 64 farklı ürün için toplatma kararı verdi. Toplatma kararı verilen ürünler arasında ocaklar, su ısıtıcıları, fırınlar, prizler, şarj cihazları, gece lambaları, elektrikli battaniyeler ve mangallar bulunuyor. 

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Habertürk Gazetesi'nden Deniz çiçek'in haberine göre, Bu ürünlerin büyük bölümünde elektrik çarpma ve yangın çıkarma riski bulunuyor. Bakanlık, söz konusu ürünlere (marka ve modelini açıkladığı) sahip olan vatandaşlardan üreticilerine başvurmalarını istedi. Bakanlık, güvensiz bulunan ürünlerin, üreticilerin tüm ürünlerini kapsamadığına da dikkat çekti.

ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİ BULUNUYOR 

Bakanlık tarafından yapılan incelemede, elektrik kablolarının iletken direncine sahip olmadığı ve güvenlik deneylerinden olumsuz sonuç alındığı belirlendi. Ocakların da Kaçak akım, yanmaya dayanıklılık deneylerini geçemediği görüldü.
Gazlı ocakların da gaz kesme tertibatına sahip olmadığı anlaşıldı. Çoklu prizlerin yangın çıkarma riskinin bulunduğu saptanırken, infrared ısıtıcılarda da elektrik çarpma riski belirlendi.

Su ısıtıcı (kettle) gibi cihazlarda da elektrik çarpma ve yangın çıkarma riskleri görüldü. Elektrikli battaniyeler neme karşı dayanıklılık ve kaçak akım deneylerini geçemedi.

ulusalkanal.com.tr

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