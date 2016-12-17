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Balıkesir'de "Teröre Lanet" yürüyüşü

Balıkesir'de düzenlenen "Teröre Lanet" yürüyüşüyle, İstanbul Beşiktaş ve Kayseri'deki terör saldırılarını protesto edildi.

Balıkesir'de "Teröre Lanet" yürüyüşü

CHP İl Başkanlığı tarafından organizasyonuyla Balıkesir Tren Garı önünde toplanan vatandaşlar, terör örgütü PKK aleyhine sloganlar eşliğinde Milli Kuvvetler Caddesi güzergahından Ali Hikmet Paşa Meydanı'na kadar yürüdü.
İl Başkanı Erder Biçki, burada yaptığı konuşmada, saldırıların ülkenin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik olduğunu söyledi.
Terör örgütlerinin ve dış destekçilerinin, Türkiye'yi asla bölemeyeceklerini vurgulayan Biçki, "Bu hain terör saldırısı, Türk milletinin bütünlüğüne ve bekasına yönelik bir saldırıdır. Hangi aşağılık terör örgütü olursa olsun bu hain saldırıyı yapanlar bilmelidir ki milletimizin birlik ve beraberliği asla bozulmayacak. Terör bir insanlık suçudur. Terör, ülkemizi asla teslim alamayacak ve bizi asla yıldıramayacaktır." diye konuştu. 
Yürüyüşe, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran da katıldı. AA

Etiketler; #Balıkesir #Balıkesir teröre lanet yürüyüşü
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