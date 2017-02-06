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Balıkesir merkezli operasyon: Gözaltına alınanlar arasında kurmay subaylar da var

Balıkesir merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu yapıldı. Operasyonda 28 asker gözaltına alındı.

Balıkesir merkezli operasyon: Gözaltına alınanlar arasında kurmay subaylar da var

Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturmada gözaltı kararı verilen 32 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Polis ekipleri, Balıkesir, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'nın da aralarında olduğu 12 ilde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda "ByLock" kullandıkları tespit edilen, aralarında kurmay subayların da yer aldığı 28 asker gözaltına alındı.

Aranan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar ise sürüyor.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #fetö operasyonu #Balıkesir #izmir
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