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Barbaros Şansal'ın iddianamesi reddedildi: İnandırıcı delil yok

Barbaros Şansal hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame 43. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

Barbaros Şansal'ın iddianamesi reddedildi: İnandırıcı delil yok

Dosya, eksik hususların giderilmesi gerekçesiyle savcılığa iade edildi. Soruşturma savcısının hakimin kararına itiraz edeceği öğrenildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Barbaros Şansal'ın avukatı Efkan Bolaç, "Barbaros Şansal hakkında düzenlenen iddianameyi İstanbul 43. Asliye ceza mahkemesi kesin ve inandırıcı delil yok diye reddetti" dedi.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Efkan Bolaç #Barbaros Şansal
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