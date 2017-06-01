Modacı Barboros Şansal, Türkiye hakaretten yargılandığı davada 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Cezası 1 yıl ertelenen Şansal hakkındaki adli kontrol kararı ise kaldırıldı.

Modacı Barbaros Şansal'ın "Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama" suçundan yargılandığı davada karar çıktı.



Şansal, yılbaşı gecesi paylaştığı videodaki sözleri nedeniyle 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Cezayı 1 yıl erteleyen mahkeme, sanık hakkında verilen adli kontrol kararının kaldırılmasına hükmetti.



Önceki savunmalarını tekrar eden Şansal, videonun kendisine ait olduğunu ancak aşağılama kastı bulunmadını savundu.



Mahkeme, sanık Barbaros Şansal'ın twitter paylaşımları nedeniyle cezalandırmaya yeter kesin nitelikte delil bulunmadığını göz önüne alarak sanığın bu suçtan beraatine karar verdi.



Öte yandan "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "Kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret" suçlarından 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanan gazeteci Hüsnü Mahalli hakim karşısına çıktı.



Mahalli savunmasında, "Bana yüklenen suçlama beni üzmektedir. Suçsuz olduğumu ifade etmem dahi anlamsızdır. Ama gerçekten suçsuzum" dedi.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız, şikayetlerinin devam ettiğini, sanık savunmalarını kabul etmediklerini belirterek davaya katılma talebinde bulundu.



Mahkeme, Yıldız'ın duruşmaya katılma talebi kabul ederek duruşmayı 23 Kasım'a erteledi.





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