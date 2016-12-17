Bartın Üniversitesi öğrencileri, saldırıyı protesto etti

Bartın Üniversitesi öğrencileri, Kayseri'deki terör saldırısını protesto etti.

Hükümet Caddesi'nde toplanan öğrenciler, saygı duruşunda bulunmaları ve İstiklal Marşı'nı okumalarının ardından "Ne mutlu Türküm diyene" ve "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.



Grup adına açıklama yapan Mehmet Sezer, asker ve polislerin son nefeslerine kadar yanlarında olduklarını söyledi.



Sezer, şöyle devam etti:



"Sokaklarına sahip çıkamayanlar, vatanın birliğini ve bütünlüğünü koruyamaz. Devletimizin kolluk kuvvetlerine artık başsağlığı dilemek yerine, onları göreve davet ediyoruz. Bu kutsal görevlerinde tekrardan söylüyoruz ki son neferimize kadar yanlarındayız."



Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı. AA