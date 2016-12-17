CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Bahçeli'den açıklama
Bahçeli'den açıklama

Bartın Üniversitesi öğrencileri, saldırıyı protesto etti

Bartın Üniversitesi öğrencileri, Kayseri'deki terör saldırısını protesto etti.

Bartın Üniversitesi öğrencileri, saldırıyı protesto etti

Hükümet Caddesi'nde toplanan öğrenciler, saygı duruşunda bulunmaları ve İstiklal Marşı'nı okumalarının ardından "Ne mutlu Türküm diyene" ve "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

Grup adına açıklama yapan Mehmet Sezer, asker ve polislerin son nefeslerine kadar yanlarında olduklarını söyledi.

Sezer, şöyle devam etti:

"Sokaklarına sahip çıkamayanlar, vatanın birliğini ve bütünlüğünü koruyamaz. Devletimizin kolluk kuvvetlerine artık başsağlığı dilemek yerine, onları göreve davet ediyoruz. Bu kutsal görevlerinde tekrardan söylüyoruz ki son neferimize kadar yanlarındayız."

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı. AA

Etiketler; #Bartın Üniversitesi #terör tepki #eylem
banner863
Önceki Haber
Balıkesir'de "Teröre Lanet" yürüyüşü
Sonraki Haber
Piyade Onbaşı Muhammed Ali Ocak'ın Kırşehir'deki ailesine acı haber verildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.