AKP Genel Başkanlığı görevini devreden Başbakan Binali Yıldırım yeniden Grup Başkanı seçildi. Meclis'te toplanan kapalı grup toplantısında yapılan seçime Yıldırım tek aday olarak girdi. Seçimin ardından devam eden toplantıda, kongre sonrası oluşturulan MKYK listesi içinden MYK üyeleri belirlenmesi ve kabine revizyonu ele alınıyor

Grup Başkanı seçimi yapıldı, MYK ve kabine revizyonları da gündem başlıkları arasında.



AKP Meclis Grubu olağanüstü seçim gündemiyle toplandı.



Toplantıda, Genel Başkanlık koltuğunu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a devretmesi nedeniyle Grup Başkanlığı düşen Başbakan Binali Yıldırım yeniden bu görev için seçildi.



Muhalefet ise AKP MYK üyesi olan Yıldırım'ın Anayasa ve Meclis İçtüzüğü gereği Grup Başkanı olamayacağını savunuyor. Siyasi Partiler Kanunu ve AKP parti tüzüğüne göre, MYK üyesi olan bir kişi aynı zamanda grup başkanı olamıyor. Bu nedenle AKP'nin hukuki düzenlemeler için arayış içinde olduğu kulislerde konuşuluyor.



Kapalı grup toplantısının diğer bir gündem maddesi ise 21 Mayıs'ta olağanüstü kongre sonrası belirlenen MKYK listesi içinden MYK üyelerinin seçilmesi. Milletvekilleri bu konuyu da tartışacak. Konuya ilişkin Erdoğan ve Yıldırım'ın son değerlendirmesinin ardından yeni MYK listesinin bugün ilan edilebileceği üzerinde duruluyor.



Diğer bir başlık da bakanlar kurulunda değişiklik yapılması. MKYK'da liste dışı kalan Galip Ensarioğlu ve Nükhet Hotar gibi isimlerin bakanlık alabileceği belirtiliyor.



Dün kabine revizyonunu değerlendiren AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Şimdiye kadarki kongrelere baktığımızda MKYK üyeleri değiştiği zaman benzer revizeler olmuş. O yüzden böyle bir takdir varsa bunu çok gecikmeden Sayın Genel Başkanımız açıklayacaktır" diye konuştu.



Bazı gazetelere yansıyan bilgilere göre, MYK listesinin belirlenmesinin ardından kabine buna göre yeniden şekillenecek. Bu kapsamda 7 ila 8 koltuk için revizyon yapılacağı belirtiliyor.



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