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Başbakan Binali Yıldırım'dan Çipras'a mektup

Başbakan Binali Yıldırım AKP Genel Merkezi'nde medya temsilcileriyle bir araya geldi, gündemi değerlendirdi. Yıldırım, darbeci askerleri iade etmeyen Yunanistan'a mektup gönderdiğini açıkladı. Başbakan Amerika'yı da uyardı, "terör örgütleriyle iş tutmaktan vazgeçin" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'dan Çipras'a mektup

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Çipras'a mektup gönderdi, darbe girişimine katılan ve Yunanistan'a kaçan 8 askeri iadesini istedi. 

Medya temsilcileriyle bir araya gelen Yıldırım, Yunanistan'a Kardak gerilim üzerinden de mesajlar verdi. 

"Sorunları değil ortak geleceği, ortak menfaatleri görüşmemiz, konuşmamız lazım. Türkiye'ye karşı hasmane tutum kimden gelirse gelsin, Türkiye'nin verecek cevabı her zaman vardır."

Gündemdeki bir diğer başlık ise Türkiye-ABD ilişkileriydi. Amerika'nın terör örgütü PYD/YPG'ye verdiği desteğin Türkiye ile ilişkilere zarar verdiğine dikkat çekti, Başbakan.

"ABD yöneticilerinin bunlarla iş tutmaktan vazgeçmesi lazım. Çünkü bunlar terör örgütü. Terör örgütünü ortak alarak veya onlarla birlikte hareket ederek, bir başka terör örgütünü yok etmeye çalışmak, ABD gibi büyük, ciddi ve terörle küresel mücadeleye önem veren bir devlete yakışmaz."

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Başbakan #binali yıldırım #yunanistan #amerika #pyd #YPG #çipras
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