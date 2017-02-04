Başbakan Binali Yıldırım futbolcuların başkanlık için başlattığı kampanyayı eleştirdi

Başkanlık için sosyal medyada başlatılan "Ben de varım" kampanyasına Başbakan'dan eleştiri geldi. Yıldırım, "Bu yapılan işgüzârlık, olayı magazinleştirmeyin" dedi. Partilileri de kutuplaştırıcı tavırlardan uzak durmaları konusunda uyardı.

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