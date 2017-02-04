Başbakan Binali Yıldırım futbolcuların başkanlık için başlattığı kampanyayı eleştirdi

"Ben de varım" kampanyası Başbakan Binali Yıldırım'ın engeline takıldı.
Yıldırım, hem MYK'da hem de MKYK'da partilileri dinledi. Toplantılarda, başkanlık referandumu futbolcuların, rektörlerin ve kaymakamların sosyal medyada yaptıkları "ben de varım" kampanyası gündeme geldi.
Kampanyaya rektör, kaymakam ve kamu yöneticilerinin katılmasını eleştiren Yıldırım, "Bu yaptıkları işgüzârlık. Bu konuyu medya malzemesi yapmasınlar" dedi.
Başbakan, partilileri kutuplaştırıcı tavırlardan uzak durmaları konusunda uyardı.
Yıldırım'ın "Bu kampanya sanki çok iyi olmadı" ifadesini kullandığı da öğrenildi.
ulusalkanal.com.tr
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