Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Almanya'nın İncirlik Üssü'nden çekilme kararını değerlendiren Kurtulmuş, "İncirlik Üssü, Türk üssüdür. Bu tamamıyle kendi kararlarıdır. Söyleyecek bir şeyimiz yok" dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.



Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, FETÖ ile ilgili, "Örgütün hareket alanı daralıyor" dedi.



Almanya'nın İncirlik Üssü'nden çekilmesi ile ilgili de açıklamada bulunan Kurtulmuş, "İncirlik Üssü, Türk üssüdür. Bu tamamıyle kendi kararlarıdır. Söyleyecek bir şeyimiz yok" dedi.



ulusalkanal.com.tr