Kılıçdaroğlu: Kimsenin can güvenliği yok
Kılıçdaroğlu: Kimsenin can güvenliği yok
SON DAKİKA: Rusya'dan önemli açıklama
SON DAKİKA: Rusya'dan önemli açıklama
Çanakkale'de 4.9 büyüklüğünde deprem
Çanakkale'de 4.9 büyüklüğünde deprem
Büyük sosyal medya operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Büyük sosyal medya operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'tan Referandum açıklaması

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş," Yüksek Seçim Kurulu, muhtemelen 16 Nisan tarihini uygun görerek 60 gün içinde seçim yapılmasıyla ilgili kararını önümüzdeki günlerde verecektir." dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'tan Referandum açıklaması

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın anayasa değişiklik kanununu onaylamasıyla birlikte bundan sonra gözler Yüksek Seçim Kurulundadır. Yüksek Seçim Kurulu, muhtemelen 16 Nisan tarihini uygun görerek 60 gün içinde seçim yapılmasıyla ilgili kararını önümüzdeki günlerde verecektir." dedi.

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı'nın anayasa değişikliğine ilişkin kanunu onaylamasıyla ilgili şunları söyledi:

"Türkiye'de inşallah 16 Nisan'da olacağı hesaplanan halk oylaması ile birlikte egemenlik tam manasıyla kayıtsız şartsız milletin olacaktır. Millet bu süreçte görüşünü, kararını, reyini ortaya koyacaktır. Ümit ederim ki bu seçim kampanyası, aynı şekilde Türkiye demokrasisinin olgunluğuna yakışır bir şekilde sürdürülecektir. 'Evet' diyenler, 'hayır' diyenler, herkes görüşlerini ortaya koyacak. Herkes açık seçim kampanyasının parçası, tarafı olacak."

Rus uçaklarının yanlışlıkla El Bab'daki Türk askerinin olduğu bir binayı vurmasını değerlendiren Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Bütünüyle bir kazadır" dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #numan kurtulmuş #referandum #rusya #referandum tarihi
banner863
Önceki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa değişiklik teklifini onayladı (Referandum ne zaman)
Sonraki Haber
Devlet Bahçeli'nin Doğu Perinçek'li referandum stratejisi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.