Başbakan Yıldırım, Aksaray'da konuştu

Başbakan Binali Yıldırım Aksaray'da Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi ve yapımı tamamlanan kamu yatırımlarının toplu açılış törenine konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım Aksaray'da Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi ve yapımı tamamlanan kamu yatırımlarının toplu açılış törenine konuştu.



Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:



Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi ve yapımı tamamlanan kamu yatırımlarının Aksaray'lılara hayırlı olmasını diliyorum. AK Parti iş başına geldiği günden itibaren partimizin kurucusu liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde memleketimizin her köşesine olduğu gibi Aksaray'ın da ihtiyacı olan eserleri gerçekleştirdik. Aksaray tabiki yapılan yatırımlardan nasibini aldı.



15 yılda Aksaray'a 5 milyar yatırım ve destek sağladık. 2006 yılında Aksaray üniversitesini kurduk. 2003 yılında sanayiye, 2005 yılında konutlarda doğalgaz kullanımını sağladık. İlçeleri kalkındırdık, hastaneler okullar hizmete aldık. Yaklaşık 13 milyon ders kitabını ücretsiz olarak öğrencilerimizi dağıttık, 4 bin konut yaptık. Koca Aksaray'da 17 km bölünmüş yol vardı, 175 km'ye çıkardık.



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