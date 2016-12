Başbakan Yıldırım: Bu büyük savaştır

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin genel merkezinde düzenlenen AKP 114. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu



Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:



"KARARLILIĞIMIZI ASLA SONA ERDİRMEYECEK"



"Bugün 70 milyon vatandaşımızın adına buradayız, biriz, beraberiz. Türkiye büyük bir mücadele içerisinde. Terörle mücadelemiz hem kendi topraklarımız içinde, hem de sınırlarımızın ötesinde bütün şiddetiyle devam ediyor. Bu nedenle de zaman zaman şehitlerimiz oluyor. Dün maalesef Fırat Kalkanı harekatı çerçevesinde El Bab'ı kuşatan ve hakim yerlerini ele geçiren silahlı kuvvetlerimizin kahraman askerlerimize alçak terör örgütünün pususu nedeniyle 14 yiğit evladımızı şehit verdik, yaralılarımız var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, gazilerimize acil şifalar niyaz ediyorum. Dünyanın baş belası terör insanlığa karşı işlenen suçtur. Bu Türkiye'nin beka mücadelesidir. Türkiye'nin birliğinin, beraberliğinin daim olması adına verilen büyük savaştır. Terör ve şiddet Türkiye'yi demokrasimizi ve hukuk yolundaki kararlılığımızı asla sona erdirmeyecek. Terör karşısında her zaman olduğu gibi birliğimizi, beraberliğimizi sonuna kadar koruyacağız.



Sizlerle birlikte olmak aslında 80 milyon milletimizle beraber olmak anlamına geliyor. AK Parti iktidarının, siyasetinin ülkemize, vatandaşlarımıza kazandırdıklarını sizler iyi biliyorsunuz. Bizler AK Parti olarak bu millete borcunu hizmet üreterek ödeyen bir kadroyuz. AK Parti Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin sigoratasıdır. AK Parti hareketi birlik ve beraberliğimizin güvencesidir. 79 milyon Türkiye'nin partisidir. Hiçbir AK Partili kardeşim ayrımcılık yapmadı, yapmayacaktır. Daima millet dedik, millete hizmet ettik. Ülkemiz baştan başa mamur oldu, vatandaşımızın beklediği hizmetler gerçeğe döndü. Bu aşkı koruduğumuz için bu emaneti yine bizler taşıyoruz. Bu emanete sadakat göstermek bizim en şerefli görevimizdir. Buradan bir kez daha partimizin kuruluşundan bugüne kadar aramızda olan olmayan bütün öncü kadrolarımıza minnet ve şükranlarımı sunuyorum.



"HİÇBİR ÜLKE 'BİZ GÜVENDEYİZ' DİYEMEZ"



Son dönemde terör örgütleri canları yandıkça asimetrik eylemlere başladılar. İstanbul ve Kayseri'deki saldırıların arkasından Rusya'nın Ankara Büyükelçisine yapılan alçakça yapılan suikast ve Berlin'deki terör saldırısı bu terörü doğru bir zeminde değerlendirme ihtiyacını ortaya koyuyor. Bu saldırılar göstermektedir ki, hiçbir ülke 'Biz güvendeyiz' diyemez. Türkiye'nin maruz kaldığı terör saldırılarını Türkiye'nin meselesi olarak görmek fahiş bir hatadır. Terör dünyanın ortak sorunudur, uluslararası toplum terör karşısında ikircikli söylemi bir kenara bırakmalı, aynı tavırı almalıdır. Terörle mücadelede başarının önemli şartlarından biri budur. Demokrasi, hukuk ve insanlık mücadelemizi hiçbir cinayet şebekesi, terör örgütü durduramayacak. Teröre karşı en büyük gücümüz ve sermayemiz birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimizdir. Bu mücadele mutlaka zaferle sonuçlanacaktır.









"HALEP'TE 40 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ"



Güney sınırlarımızda ciddi bir kaos var, otorite boşluğu var. Adeta hükümet yok. Halep'te yaşanan insanlık dramı bütün dünyanın gözü önünde cereyan ediyor. Dünya yine sağır, yine dilsiz. Türkiye her şartta, her zorluğa rağmen her zaman olduğu gibi bu insanlık dramına, bu vahşete kayıtsız kalmadı. STK'larımız, Kızılayımız, AFAD yetkililerimiz gecikmeden oradaki mazlum, masum, mağdur insanlara yardım ellerini ulaştırdılar. Parti teşkilatlarımız, belediyler yardımları ulaştırmada seferber oldu. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere biz de muhataplarımızla yoğun diplomasi görüşmeleri yaptık, ateşkesin gerçekleşmesini sağladık. Sivillerin Helep'ten tahliyesini başlattık, 40 bin civarında sivil emniyetli bölgelere nakledilmiş durumda. Bu kolay olmadı. Bölgede savaşın bitmesini istemeyen, bu işi sektör haline getirmiş unsurlar her fırsatta barışa kurşun sıkmak için her türlü çabayı gösterdiler. Kararlı tutumumuz muhataplarımız üzerindeki baskımızla bu insanların imdadına yetişmeyi başardık. Tahliyelerin sağlıklı şekilde yürütülmesi için çalışmalar devam ediyor. Biz inancımızın, insanlığın gereğini yapıyoruz.



"KEMAL BEY..."



Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Rejim değişiyor" sözlerini hatırlatarak "Sayın Kılıçdaroğlu, Kemal Bey Türkiye'nin rejimi belli, Cumhuriyet. 1923'te bedel ödedik, İstiklal Harbini kazandık, rejimimizi de değiştirdik, adını da Cumhuriyet koyduk. Rejim değişikliği tarihte kaldı, o mesele bitti. Şimdi artık yönetim ihtiyaçlarımızı karşılayacak icra gücü, istikrarı esas alan hükümet sisteminden bahsediyoruz." ifadesini kullandı.