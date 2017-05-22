Eski AKP Genel Başkanı Başbakan Binali Yıldırım Karadeniz Ekonomik İşbirliği Konseyi’nin (KEİ) 25. yılı dolayısıyla İstanbul’da düzenlenen zirvede bir konuşma yaptı. Başbakan Yıldırım, “Daha fazla istihdam daha iyi komşuluk ilişkileridir. Karadeniz insanı mücadelecidir yeniliklere açıktır. Hoşgörünün merkezi olmaması için hiçbir sebep yoktur. Bunun olması için KEİ önemli platformlardan biridir. Hepinizi içtenlikle selamlıyorum” diye konuştu.
Zirvenin açılış konuşmasını yapan yeni AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu sözleri kullandı: bugün çok anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Karadeniz Ekonomik İşbirliği’nin kuruluşunu siz değerli dostlarımızla kutluyoruz. Karadeniz şehri olan Rize kökenli bir ailenin evladı olarak dünyaya gelmiş, hayatının önemli bir bölümü İstanbul’da geçmiş bir dostunuz ve hemşehriniz olarak sizlerle birlikteyim.
Bu bakımdan KEİ benim için ayrı bir yere, ayrı bir öneme sahiptir. Bu çatı altındaki ortaklığımızın güçlenip, pekişmesi devletler olarak bizlerin gayretine tabidir. Toplantılarına aktif şekilde iştirak etmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Üye devletler olarak her birimiz farklı dil ve kültürlere, siyasi anlayışlara, ekonomik seviyelere sahip olabiliriz. Ancak hepimizin derdi, tasası Karadeniz coğrafyasında ortak bir paydada birleşiyor. Karadeniz’e açılan bütün limanlar, aynı çarşıya açılan dükkanlar gibidir.
YILDIRIM- MEDYEDEV GÖRÜŞMESİ BAŞLADI
Başbakan Binali Yıldırım ile Rusya Federasyonu Başbakanı Dmitri Medvedev görüşmesi başladı.
Başbakan Yıldırım, "Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (KEİ) 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi"ne katılmak üzere Türkiye'de bulunan Medvedev ile bir araya geldi.
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşiyor.
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