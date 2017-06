Başbakan ve AKP Grup Başkanı Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısında konuştu. Körfez'de yaşanan Katar krizine değinen Yıldırım, "Stratejik işbirliği ortağımız olan, Körfez İşbirliği Konseyi üyelerinin kendi aralarında yaşanan sorunlara diyalogla, sükunetle çözüm üretmelerini temenni ediyoruz" dedi. ABD öncülüğünde Rakka operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Rakka'da ya da o bölgede herhangi bir noktada güvenliğimizi tehdit eden bir durumla karşılaşırsak gereken cevabı anında veririz" dedi.

Kıdem tazminatı konusundaki eleştirilere yanıt veren Yıldırım, "Çalışanlarımızın hiçbirinin kazanılmış hakkına halel gelmesine izin vermeyiz" derken, zeytinlik alanlar tartışması için de "bugüne kadar 100 milyon zeytin ağacı varlığımız var. AK Parti iktidarında bu sayı 172 milyona çıktı" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'nın İncirlik'ten çekilme kararı alması ile ilgili değerlendirmede bulundu. Yıldırım, "Almanya nasıl istiyorsa öyle yapsın" ifadelerini kullandı.



Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;



"Terör saldırısına uğrayan her ülkenin yanındayız. Daha önce defalarca ifade ettik, terörün dini, milliyeti olmaz. Terörist, teröristtir. Hep birlikte teröre karşı ortak bir mücadele başarı için vazgeçilmezdir. Batılı ülkelerde giderek yaygınlaşan İslam düşmanlığı ve ırkçı yaklaşımlar teröre uygun zemin hazırlıyor."



KÖRFEZ'DE YAŞANAN KATAR KRİZİ



"Körfez İşbirliği Konseyi'nin bazı ülkeleri Katar'a yönelik bazı yaptırımlar uygulama kararı aldılar. Bu gelişmeyi Türkiye olarak üzüntü ile karşılıyoruz. Stratejik işbirliği ortağımız olan, Körfez İşbirliği Konseyi üyelerinin kendi aralarında yaşanan sorunlara diyalogla, sükunetle çözüm üretmelerini temenni ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz diplomatik temasları başlatmış bulunuyor. Beklentimiz ve arzumuz aralarındaki bu meseleyi müzakere ve iletişim yolu ile tatlıya bağlamalarıdır. Bölgede yaşanan terör olayları bu birlik ve beraberlik ruhunu hergün daha da gerekli ve zorunlu hale getirmektedir. Devletlerarası ilişkiler asılsız haberler üzerinden yara almamalıdır."



TERÖRLE MÜCADELE



"Vatandaşlarımızın huzuru için öncelikle sınırlarımızı daha güvenli hale getiriyoruz. Tedbirler sayesinde sınırlarımız dışından ülkemize gelen terör unsurlarının sayısında azalma gözlenmektedir. Bölücü terör örgütüne ağır bir darbe indirdik. Güney sınırlarımızı emniyete alma amacıyla başlattığımız sınır güvenliği çalışmaları büyük oranda tamamlanmış durumdadır."



"ABD'NİN TERÖR UNSURLARI İLE BAŞLATTIĞI OPERASYON..."



"Rakka'da ABD'nin, oradaki terör unsurları ile başlattığı operasyon devam ediyor. Dostumuz ABD, terör grupları ile bir başka terör grubunu yok edeceğini düşünerek bir işbirliğine gitti. Türkiye olarak doğuracağı sonuçlardan zerre kadar zarar görmesine asla izin vermeyeceğiz. Terör ülkemizi, milletimizi, nerede tehdit ederse etsin anında gereken karşılık verilecek. Bu harekat devam ederken Rakka operasyonu sonrası ortaya çıkan durumu da yakından izliyoruz, gerekli tedbirleri alıyoruz. El Bab'da, Rai'de yürüttüğümüz operasyonun bölgenin istikrarı ve barış için ne kadar isabetli bir iş olduğu bugün görüldü. Rakka'da ya da o bölgede herhangi bir noktada güvenliğimizi tehdit eden bir durumla karşılaşırsak gereken cevabı anında veririz. Türkiye'nin hassasiyetleri ve kırmızı çizgileri bellidir."



IĞDIR'DAKİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI



"Iğdır'da yerel seçim gerçekleştir ve 11 meclis üyesinin 7'sini AK Parti kazandı. 1'i MHP, 3 tanesi de HDP. Daha önce dağılım, 1 AK Parti, 4 MHP, 6 HDP. 2011'de AK Parti'nin Iğdır'daki oyu yüzde 19, 2017'de yüzde 42. Bu sonuç bazılarına şaşırtıcı gelebilir ama şaşırmamıza gerek yok çünkü biz halk oylamasın öncesinde Iğdır'a gittik. Vatandaşlarımızın gözlerindeki parıltıyı gördük. Vatandaşlarımız devleti ile bayrağı ile ülkesi ile birliği beraberliği sergilediler. Teşekkür ediyoruz."



BÜYÜME RAKAMLARI



"2013 yıllarında yaşanan Gezi olayları, 17-25 Aralık darbe girişimine rağmen Türkiye o yıl büyümeyi başardı. 2014'te seçimlere rağmen büyümeyi gerçekleştirdik. 2015'te yine büyümeye Türkiye devam etti. Terör fitnesini yayan, şer odaklarına rağmen 2015'te yüzde 6.1 oranında büyüdük. 15 Temmuz kanlı darbe girişimini yaşadık. Allah'a şükrolsun ki bu darbe girişimine ve teröre rağmen, yoğun mücadelemiz ve aldığımız tedbirler sayesinde 2016'yı yüzde 2.9 büyüme ile kapattık. Yine dünya ortalamasının iki katında bir büyümeyi gerçekleştirdik. Son dönemde ekonomide yaşadığımız olumlu gelişmelerle birlikte bu sene hedefimiz olan yüzde 4.2'nin üzerine çıkacağız."



"EKONOMİDEKİ İYİYE GİDİŞ DEVAM EDECEK"



"Son 1 yıl içinde yapacağız dediğimiz vaatlerin yüzde 85'ini başarı ile tamamladık, yüzde 20'sinin çalışmalarını da sürdürüyoruz. Ekonomideki iyiye gidiş devam edecek. 2016 yılını 142.5 milyar dolarla kapatmıştık, mayıs sonu itibariyle 147 milyar doları gösteriyor. TL, bu yıl dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimlerinden biri oldu. Ülkemizin risk pirimi, 300 seviyesine çıkan risk primi, şu anda 194 seviyesine gerilemiştir. Bu olumlu bir gelişmedir. Borsa İstanbul 99 puan ile tarihi bir seviyeyi yakamış durumda."



"Kurdaki olumlu seyir ve tedbirlerin etkisi ile enflasyonda da aşağı doğru düşüş başlamıştır. Kapsamlı tedbirler ile maliye politikaların desteği ile yıl sonunda enflasyonu tek haneli oranlara geriletmeyi düşünüyoruz. Yılbaşından bu yana, 1 milyon 200 bin işsize yeni iş bulduk. Hedefimiz işsizliği de tek haneye düşürmektir."



KILIÇDAROĞLU'NUN İŞSİZLİK ELEŞTİRİSİNE YANIT



"Ana muhalefet genel başkanı dün bir toplantıda yine attı tuttu: "Türkiye'de 7 milyon işsiz var, 5 milyon işsiz var hükümet ne yapıyor." Kılıçdaroğlu'nun hesap kitaptan anlamadığını biliyorduk da bu kadar geniş aldığını bilmiyorduk. Türkiye'de 27.5 milyon çalışan var. Çalışan nüfusun yüzde 12.6'sı. 3.5 milyon ediyor, Kılıçdaroğlu 7 milyon diyor. Yüzde yüz sapma olur mu kardeşim, hesap uzmanısın sen ya. Sen SSK'nın başındaydın, borçsuz devraldığın kurumu 2.5 katrilyon zararla terk ettin. Toplam işsiz sayısı 3.5 milyon, doğru genç işsizlik sayısı yüksek bulunuyor. Toplam sayı içinde yüzde 20'yi buluyor. Şimdi gençler için bir istihdam seferberliğini ortaya koyuyoruz. Gençleri düşünseydin, avaz avaz 18 yaşa seçilmeye 'Hayır' diyeceğine 'Evet' derdin de o zaman gençler konusunda samimi olduğunu bu millet görürdü."



KIDEM TAZMİNATI AÇIKLAMASI



"Çalışma hayatının iyileştirilmesi için her türlü tedbiri alan iktidar AK Parti iktidarıdır. Gerek kıdem tazminatı, gerek çalışma hayatıyla ilgili alacağımız tüm kararları olgunlaştırmadan önce mutlaka sosyal taraflarla bir araya geliriz. Onlarla uzlaşma yolunu sonuna kadar sürdüreceğiz. Çalışanlarımızın hiçbirinin kazanılmış hakkına halel gelmesine izin vermeyiz. Buna kıdem tazminatı da dahil. Çalışanlarımız merak etmesinler. Bu ve benzer tezviratlara itibar etmesinler."



ZEYTİNLİK ALANLAR TARTIŞMASI



"Daha düzenleme Meclis'te görüşülmeden muhalefet buradan bir istismar alanı aramanın peşine düştü. Neymiş "zeytin alanları yok edilecek." Gerçeği anlatmak istiyorum. 15 yıl içerisinde, Veysel hoca, zeytin ağacı sayısı 100 milyondan 172 milyona çıktı mı? Zeytin tarihinden bugüne kadar 100 milyon zeytin ağacı varlığımız var. AK Parti iktidarında bu sayı 172 milyona çıkmış. Yüzde 72 artış. Zeytin üretiminde Türkiye'yi dünya ikincisi yapan kim? AK Parti iktidarı."



ZEYTİNLİK ALANLAR DÜZENLEMESİNİN DETAYLARI



"Zeytin alanı olarak bilinen yerlerde malesef geçmişte bir takım yanlış uygulamalarla sanayi tesisleri yapılmış. Zeytin alanları kullanılamaz hale gelmiş. Bununla ilgili düzenleme yapmak amaç. Sanayi bölgesinde zeytin alanları 3 kilometre yakınına kadar asla tesis yapılmayacak. Ancak 3 kilometreden daha fazla mesafede bu tesisler kurulabilecek. Bu nasıl yapılacak? 11 kişilik kurul var, kurula gelecek. Bu işin yapılmasında üstün kamu yararı varsa bu gerçekleşecek. Zeytin mi daha önemli, tesis mi daha önemli? Bizim derdimiz ülkenin sorunlarına çözüm üretmek. Bunun için her şeyi vatandaşımızla evirip çevirmeden konuşacağız. Vatandaşımız istemiyorsa, onun istemediğini de zorla yapacak halimiz yok."



PARTİLİLERE ÇAĞRI



"Sizden bir isteğim var, daha çok vatandaşımızla bir araya gelin. Şehit ailelerini, gazilerimizi ziyaret etmeyi unutmayın."



DARBECİ SANIKLARIN İFADELERİ



"FETÖ davaları devam ediyor. Biz AK Parti olarak şahsım da dahil olmak üzere davalara müdahiliz. Sanıklar bir tiyatro sergiliyor. Sanki onların dünyadan haberi yokmuş, darbeyi başka ülkeden gelip yapmaya çalışıp gitmişler. Akıl hocaları onlara öğütler veriyor. Cesaretini sürdürmelerini rüya tabirleri ile devam ettirmeye çalışıyor. O uçakları alıp Meclis'in üzerine bomba yağdıranlar, 53 polisimizi şehit edenler, TÜRKSAT'ı basanlar, şehitler köprüsünde insanları öldürenler 249 şehit verdiğimiz ve 2194 gazimizin olduğu bu alçak girişimi gizleyemeyecekler. Hesabını verecekler. Şehit yakınları ve gazilerimiz onların yalanlarına bakarak asla ve asla üzülmesinler. Ne söylerse söylesinler bu yaptıkları alçak terörün sonucunu, cezasını en ağır şekilde alacaklar. Bundan kaçış yok. Adil yargılama yapılmadı gibi bahanelerin arkasında sığınmak için biraz sabır istiyorum. Sabır gösterelim ama bu onları kurtarmaz. Hesabını en ağır şekilde vereceklerdir."



"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE 180 GÜNLÜK EYLEM PLANINI MİLLETİMİZLE PAYLAŞACAĞIZ"



"Önümüzdeki günlerde gelecek 180 günlük eylem planını milletimizle paylaşacağız. Yeni bir kalkınma hamlesi kapımızda ve herkes yeni sürece hazır olsun. Her alanda ileri adımlar atmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Uyum yasalarını da çıkarmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki hafta içtüzükle ilgili adımları atacağız. Amacımız Meclis'in daha iyi çalışması ve zaman kayıplarının engellenmesi. Bu yeni sayfanın Türkiye için hayırlar getirmesini niyaz ediyorum."



