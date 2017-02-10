Başbakan Yıldırım'dan 'referandum' ve 'El Bab' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa değişiklik teklifini onayladı. Onayın ardından Başbakan Binali Yıldırım açıklama yaptı. Yıldırım açıklamasında, referandum tarihinin netleştiğini ifade ederek, "İnşallah 16 Nisan tarihinde referandum yapılacak" dedi. El Bab'da Türk askerlerinin şehit olmasına da değinen Yıldırım, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin görüştüler. Bunun bir kaza olduğunu, duydukları üzüntüyü en açık şekilde ifade ettiler." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa değişiklik teklifini onayladı. Onayın ardından Başbakan Binali Yıldırım açıklama yaptı. Yıldırım açıklamasında, referandum tarihinin netleştiğini ifade ederek, "İnşallah 16 Nisan tarihinde referandum yapılacak" dedi. El Bab'da Türk askerlerinin şehit olmasına da değinen Yıldırım, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin görüştüler. Bunun bir kaza olduğunu, duydukları üzüntüyü en açık şekilde ifade ettiler." diye konuştu.



REFERANDUM AÇIKLAMASI



Başbakan Yıldırım, anaysa değişiklik teklifinin onaylanmasıyla ilgili olarak "Cumhurbaşkanımız anayasa değişikliğini onayladı, dolayısıyla artık halk oylaması, diğer adıyla referandumun tarihi de netleşti. İnşallah 16 Nisan tarihinde referandum yapılacak. Meclisin hallettiği cumhurbaşkanımızın imzaladığı bu değişikliğin vatandaşlarımız tarafından da nihai tasdiki yapılacak." dedi.



EL BAB'DA ASKERLERİMİZİN ŞEHİT OLMASI



Yıldırım, El Bab'da Rus uçağının kazaen TSK unsurlarının bulunduğu binayı vurmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:



"Kremlin'in açıklamaları dün karşılıklı yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin görüştüler. Bunun bir kaza olduğunu, duydukları üzüntüyü en açık şekilde ifade ettiler. Bundan sonra benzer kazaların yaşanmaması için gerekli koordinasyon, birlikte çalışmak için de her türlü tedbir alınacak. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz."